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女童患罕病「頭髮失控無法梳理」 9歲後終於能梳好頭

聯合新聞網 / 綜合報導
人們說女童小時候很像愛因斯坦。圖／取自dailymail
人們說女童小時候很像愛因斯坦。圖／取自dailymail

英國9歲小女孩芭洛（Lyla Grace Barlow）天生患有罕見的毛髮不梳綜合症（Uncombable Hair Syndrome），導致她頭髮蓬鬆難梳理。日前終於克服障礙能成功梳好頭。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，芭洛32歲的媽媽愛麗克絲（Alex Barlow）從芭洛1歲時便試圖用梳子馴服她雜亂無章的頭髮卻始終未果，然而在芭洛接近青春期時，她的濃密頭髮變得容易梳理，母女倆能好好的梳頭髮甚至編辮子。

育有4名子女的愛麗克絲提到芭洛對頭髮現況感到開心：「現在我們能幫芭洛綁頭髮，而且頭髮綁起來的時候旁人很難發現她頭髮有異狀。她現在很愛自己的頭髮。」

愛麗克絲表示人們以前總會說芭洛很像愛因斯坦，愛麗克絲和丈夫馬克（Mark）也曾試過無數產品希望讓芭洛柔順卻徒勞無功，但現在芭洛的頭髮很長而且比較好整理了。

報導指出，芭洛5歲時才正式確診。愛麗克絲回憶芭洛嬰兒時期的頭髮就像絨毛一樣：「她的頭髮看起來很驚人，身邊人都說那只是嬰兒毛髮，但我隱約覺得不對勁。因為家族裡沒人跟她頭髮一樣，非常不尋常，就像棉花糖一樣。」

毛髮不梳綜合症是基因突變引起，全球僅有100多例。患者的頭髮常呈無法控制的蓬鬆感且無法梳理。比普通毛髮乾捲且完全不能被梳平，需要柔和的護理。雖然無法根治這種疾病，好在在青春期通常會獲得改善。

愛麗克絲慶幸芭洛除了頭髮難梳理，同學都覺得她的頭髮很特別：「我們總是告訴她要以自己以及頭髮為榮，同學也很喜歡她的頭髮，常要求摸一下。」

女童在學校因為「頭髮」受到同學歡迎。dailymail
女童在學校因為「頭髮」受到同學歡迎。dailymail

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