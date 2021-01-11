日本千禧寶寶轉大人 各地成人式因疫有別

今天是日本「成人節」，橫濱市為20歲的新成人舉辦成人式的規模最大，但受到新冠肺炎疫情影響，很多地方自治體停辦。圖╱GettyImages

今天是日本 「成人節」，橫濱市為20歲的新成人舉辦成人式的規模最大，但受到新冠肺炎疫情 影響，很多地方自治體停辦。沖繩縣有一場成人式則是開幕前2小時突然喊停。

日本的成人節通常由各地方自治體（都、道、府、縣、市、町、村）為當地滿20歲年輕人舉辦成人式，但今年受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情影響，很多地方自治體取消舉辦成人式。

尤其是首都圈1都3縣（東京 都、千葉縣、埼玉縣、神奈川縣）疫情嚴峻，日本政府7日發佈「緊急事態宣言」，東京都23區當中，今天舉辦成人式的只有杉並區。杉並區今天分4次舉辦，以避免人員密集。可容納千人的會場僅開放500人進場。

報知體育報報導，一名陪孩子來到杉並區成人式會場的母親受訪表示，新成人是千禧年生的小孩，20年後的現在遇到這個「非常年」，不能因此而消極，希望這能化為未來的精神食糧。

成人節當天有很多年輕女孩穿著美麗的振袖和服出席成人式或到神社寺院參拜。位於東京都港區的東京鐵塔旁增上寺今天有一些新成人到此拍照留念。

其中一人的母親說，東京都港區公所取消舉辦成人式，現場這群新成人是國小、國中同年級的好友，大家來增上寺參拜、拍照，聚在一起過節。

日本全國的市町村當中，今年新成人最多的是神奈川縣橫濱市的3.7萬名新成人，今天橫濱市如期舉行成人式。但是為了防疫，力求避免3密（密閉空間、人潮密集、人員密切接觸）的情況，往年在一個會場舉行2次儀式，但今天分2個會場各舉行4次，共舉行8次。

橫濱市也是緊急事態宣言的對象區域，所以今天成人式有做好防疫措施，包括入場時量額溫、用消毒液拭手，橫濱市府呼籲出席者在典禮後盡量少聚餐。

沖繩時報報導，沖繩縣那霸市有一場在中學校區舉辦的成人式在即將開幕的2小時前突然取消，因為傳出有預定出席者疑似染疫。那霸市教育委員會臨時決定取消後，成人式執行委員會透過LINE等社群網站通知訊息，但還是有新成人不知情來到會場周邊，現場一度混亂。後來有些新成人聚集在會場附近的公園。

報導說，一名20歲的男性新成人說：「不知發生什麼事了，和友人聚在公園，是可以理解臨時取消成人式的理由，但一生僅一次的儀式沒了，心裡好像破了個洞似的。」這位男生說，等疫情平息後，即便成人式無法重辦，但期待至少辦一場同學會彌補一下。」

一名凌晨3時就起床，5時開始梳妝打扮穿和服的女生說，成人式突然喊卡，讓她實在無法接受。這位女生的母親說：「對身為父母的來說，這是很重要的節日，成人式臨時取消，這不能怪誰，但難道真沒別的方法了嗎？」

日本總務省統計局的統計顯示，截至今年元旦，日本今年20歲的新成人人口估計有124萬人，比2020年多2萬人，但連續11年新成人的比例占總人口比例不到1%。