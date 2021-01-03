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「脫英宣告」將周年 梅根、哈利仍被英人痛恨求廢頭銜

記者蘇詠智／即時報導
伊莉莎白二世女王（右起）近日內將針對哈利和梅根卸下皇室重要成員身分後的生活再做評估，有可能改變對兩人的要求。路透資料照片
伊莉莎白二世女王（右起）近日內將針對哈利和梅根卸下皇室重要成員身分後的生活再做評估，有可能改變對兩人的要求。路透資料照片

英國哈利王子與妻子梅根發布「卸下皇室重要成員身分」宣言將滿一周年，雖然在全球被新冠肺炎陰影籠罩下而氣氛不安的2020年，兩人不但爭取到自由還和Netflix、Spotify各自簽下酬勞豐厚的合約，更登上網路人氣最高的皇室成員前兩名，可謂名利雙收，但英國人民對他們的怨氣仍然很深，依舊視他們的「脫英」為背叛，要求伊莉莎白二世女王剝奪他們的皇室頭銜，將他們徹底打為平民。

哈利和梅根在過去9個多月都未再回到英國，英國不少人也已經巴不得和他倆永遠切割，看到他們簽下高價合約就不滿，認為他們還在拿皇室招牌炒作，既然不想被繁文縟節束縛，乾脆直接把他們的頭銜拿走，讓他們好好過一下小老百姓的自在生活。尤其近日哈利與梅根以兒子亞契為名的慈善組織Archewell官方網站開張，只見首頁是哈利與母親黛安娜、梅根和母親朵莉亞的各自合照，英國民眾怒火暴衝，痛斥哈利和梅根故意忽略掉父親查爾斯王子，簡直刻意對未來的英國國王視若無睹、極端無禮。

視梅根如眼中釘的英國名嘴皮爾斯摩根，藉機發動攻擊，呼籲女王趕快廢了哈利和梅根的皇室頭銜，省得他們繼續以「英國皇室成員」自居，其他不少英國電視名人也先後附和，剛巧哈利與梅根「脫英宣言」快要屆滿一年，當初女王有協定一年後檢視兩人離開皇室之後的日子是否讓各方都能接受、認可，再視情況調整對他們的要求，眾多英國人則求女王把哈利與梅根降為平民，永久踢出皇室貴族的行列。

英國「Express」特辦網路民調，在25000餘票數中有高達92%贊同哈利和梅根被廢掉皇室頭銜，看得出一年快要過去，還是有不少英國人對他們痛恨不已。

就是因為這個官網首頁畫面，讓英國人氣到呼籲女王把哈利和梅根踢出皇室、降為平民。圖...
就是因為這個官網首頁畫面，讓英國人氣到呼籲女王把哈利和梅根踢出皇室、降為平民。圖／摘自Archewell
梅根（左）和哈利發表「脫英宣言」快滿一周年，仍有許多英國民眾對兩人痛恨不已。路透...
梅根（左）和哈利發表「脫英宣言」快滿一周年，仍有許多英國民眾對兩人痛恨不已。路透資料照片

英國 梅根 哈利

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