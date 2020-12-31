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2021了…英國與歐盟正式分手 邁入脫歐後新世代

中央社／倫敦1日電
2020年12月31日，數百人聚集在英國倫敦西敏寺橋上，遠眺倫敦眼跨年。（歐新社）
2020年12月31日，數百人聚集在英國倫敦西敏寺橋上，遠眺倫敦眼跨年。（歐新社）

英國公投脫歐4年半後，終於與歐盟正式分手，邁入脫歐後新世代。不過，英國正因為2019冠狀病毒疾病焦頭爛額，脫歐帶來的後遺症可能短期內感受不到，但逐漸在生活中體現。

英國與歐盟的貿易協議在格林威治時間2020年12月31日晚間11時（布魯塞爾時間2021年元月1日零時）生效，英國就此和歐盟正式分道揚鑣，各走各的路。

相較於2020年1月31日英國和歐盟分手，進入11個月過渡期時，英國各地街頭舉行狂歡慶祝派對，現在雙方正式分開，卻因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情只能靜悄悄度過，媒體大部分版面也被疫情占據。

英國無法在盛大狂歡中迎接脫歐，可能是英相強生（Boris Johnson）當初始料未及。

強生以脫歐派大將身分在保守黨魁選舉中脫穎而出，揮舞著脫歐大旗在2019年大選率領保守黨打下勝仗，奪取下議院多數席次，奠定脫歐貿易協議通過基礎。不過，下議院於2020年12月30日以壓倒性票數通過脫歐貿易協議後，強生傍晚召開記者會，討論的除了疫情還是疫情。

無論如何，新規矩都在2021年元月1日上路，儘管絕大多數英國人都正因為疫情而閉關，但生活上將逐漸感覺到變化。

首先，英國的機場可能出現混亂場面。英國人過去到歐盟國家旅遊說走就走，只要護照沒過期就行，但現在英國被視為「第三國」，入境歐盟國家時護照效期至少要6個月，且180天內最多只可停留90天。因此，英國民眾的護照若在今年夏天過期，可能到機場才發現無法出發。

不過，由於英國在護照到期續簽時，還可延長9個月，因此英國護照期限是10年9個月，而非一般的10年。但現在如果去歐盟國家，這9個月可能會被視為無效，因此為了避免爭議，護照效期最好保留15個月效期才保險。

即使護照效期沒有問題，英國人現在前往歐盟國家，無論是搭乘歐洲之星或是搭飛機，都必須在「非歐盟國家」的隊伍排隊，通關時間大大延誤，還必須附上回程機票等證明文件，這些可能都得花上一段時間適應。

此外，帶寵物出國也不如過去方便，因為能讓寵物在歐盟國家旅遊的寵物護照不再適用。

至於貨物流通方面，雖然英國與歐盟達成免關稅、免限額的貿易協議，但文件作業等繁文縟節少不了。雖然英國政府早已對企業展開培訓，但正如同政府官員所言，適應新規矩的階段將經歷一段「顛簸的」路程。

儘管脫歐後，實務面上可能面臨一些麻煩，但強生等脫歐派依舊為英國獲得「自主權」興奮不已。

強生在他的新年訊息中表示，在新的一年，英國將「能自由做任何事情」。英國將能自由與全世界談判貿易協議。「英國把自由掌控在自己的手中，能夠盡情運用。」

2020年12月31日，數百人聚集在英國倫敦西敏寺橋上跨年。（歐新社）
2020年12月31日，數百人聚集在英國倫敦西敏寺橋上跨年。（歐新社）

英國 歐盟 脫歐

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