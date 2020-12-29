牛津大學疫苗尚未提申請 2021年1月難獲歐盟批准

歐盟藥品管理局副執行總監瓦希恩表示，歐盟藥品管理局很可能無法在明年1月批准阿斯特捷利康（AstraZeneca）和牛津大學合作研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。美聯社

歐盟 藥品管理局副執行總監瓦希恩表示，歐盟藥品管理局很可能無法在明年1月批准阿斯特捷利康（AstraZeneca）和牛津大學合作研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗 。

歐盟藥品管理局（European Medicines Authority ，EMA）副執行總監瓦希恩（Noel Wathion）接受比利時「新聞報」（Het Nieuwsblad）訪問說：「他們甚至還沒向我們提出申請。」訪問內容在今天刊出。

瓦希恩指出，歐盟主管機關只收到這支疫苗的一些資料。

「甚至不足以批准有條件上市許可（conditional marketing licence）。我們需要疫苗品質的更多數據。而且在那之後，公司必須提出正式申請。」

瓦希恩說，這使得在下個月批准是不可能的事情。

英國 製藥公司阿斯特捷利康上周告訴路透社，它們的疫苗應能有效對抗2019冠狀病毒疾病的變異病毒株，還說目前正在進行研究，以充分探究變種病毒的影響。

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）則表示，阿斯特捷利康已將疫苗的完整數據交給英國藥品監管機關。