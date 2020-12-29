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不畏中國報復 澳洲堅持世衛應堅定調查疫情源頭

中央社坎培拉29日綜合外電報導
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關，外界焦點對準商販銷售野味的黑幕。中新社
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關，外界焦點對準商販銷售野味的黑幕。中新社

澳洲協助發起調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情源頭以及初期的應對方式後，現正致力確保這項全球調查能直言不諱說出一切。此舉可能進一步招致北京譴責。

一些人懷疑，這項調查會不會徹底處理中國當局在疫情初期的失誤和延後通報等問題。在這種疑慮下，澳洲正運用擔任世界衛生組織（WHO）執行委員會成員的最後幾個月，力促堅定、獨立地繼續調查。

詢及澳洲是否滿意中國配合調查的程度時，澳洲衛生部發言人告訴「衛報」澳洲版（Guardian Australia ）：「澳洲鼓勵所有國家公開且建設性地參與這項評估程序。」

澳洲政府4月公開呼籲全球調查疫情源頭和初期應對疫情的方式，引發北京憤怒反彈。北京主張這是一種反中政治操作。

雖然中國最終加入多數國家，於5月支持由歐洲聯盟（EU）起草、澳洲共同提案的調查動議，但中國也在今年內採取一系列不利澳洲出口業的貿易舉措，並拒絕坎培拉（Canberra）政府進行部長級會談的要求。

由紐西蘭前總理克拉克（Helen Clark）共同領導的一支獨立評估小組，預計下月會向世衛執行委員會提交期中報告，並在明年5月完成任務。在那之後不久，澳洲就會結束在執行委員會的任期。

包括澳洲在內的會員國固定會收到最新進展。澳洲衛生部發言人表示，澳洲對目前進展感到「滿意」，但克拉克和賴比瑞亞前總統瑟利夫（Ellen Johnson Sirleaf）領導的評估小組「要加強證據、整合194個會員國的意見，眼前還有相當多的工作。」

發言人說：「澳洲也會繼續和執行委員會成員國合作，以深化我們對於堅定、獨立、全面調查COVID-19應對方式的期待，同時強化世衛防止、減緩與回應未來疫情的能力。」

澳洲 疫情 中國

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