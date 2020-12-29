不畏中國報復 澳洲堅持世衛應堅定調查疫情源頭

新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關，外界焦點對準商販銷售野味的黑幕。中新社

澳洲 協助發起調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情 源頭以及初期的應對方式後，現正致力確保這項全球調查能直言不諱說出一切。此舉可能進一步招致北京譴責。

一些人懷疑，這項調查會不會徹底處理中國 當局在疫情初期的失誤和延後通報等問題。在這種疑慮下，澳洲正運用擔任世界衛生組織（WHO）執行委員會成員的最後幾個月，力促堅定、獨立地繼續調查。

詢及澳洲是否滿意中國配合調查的程度時，澳洲衛生部發言人告訴「衛報」澳洲版（Guardian Australia ）：「澳洲鼓勵所有國家公開且建設性地參與這項評估程序。」

澳洲政府4月公開呼籲全球調查疫情源頭和初期應對疫情的方式，引發北京憤怒反彈。北京主張這是一種反中政治操作。

雖然中國最終加入多數國家，於5月支持由歐洲聯盟（EU）起草、澳洲共同提案的調查動議，但中國也在今年內採取一系列不利澳洲出口業的貿易舉措，並拒絕坎培拉（Canberra）政府進行部長級會談的要求。

由紐西蘭前總理克拉克（Helen Clark）共同領導的一支獨立評估小組，預計下月會向世衛執行委員會提交期中報告，並在明年5月完成任務。在那之後不久，澳洲就會結束在執行委員會的任期。

包括澳洲在內的會員國固定會收到最新進展。澳洲衛生部發言人表示，澳洲對目前進展感到「滿意」，但克拉克和賴比瑞亞前總統瑟利夫（Ellen Johnson Sirleaf）領導的評估小組「要加強證據、整合194個會員國的意見，眼前還有相當多的工作。」

發言人說：「澳洲也會繼續和執行委員會成員國合作，以深化我們對於堅定、獨立、全面調查COVID-19應對方式的期待，同時強化世衛防止、減緩與回應未來疫情的能力。」