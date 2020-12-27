疫苗千呼萬喚始出來 半數歐洲民眾卻不想接種

義大利開始施打新冠疫苗。（歐新社）

歐洲今天正式展開2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗 接種行動，試圖控制疫情 ，然而，許多歐洲民眾質疑疫苗測試和批准的速度太快，不願意接種疫苗。

路透報導，歐洲聯盟（EU）取得一系列藥廠疫苗合約，包括美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech、莫德納（Moderna）和阿斯特捷利康（AstraZeneca），總共採購逾20億劑疫苗，目標在明年讓所有成年人接種。

但調查顯示，從法國到波蘭等國，相當高比例的民眾對接種疫苗猶豫不決，許多人認為疫苗應該花數十年時間研發，而非短短幾個月。

據法新社報導，法國今天在巴黎近郊塞納-聖丹尼（Seine-Saint-Denis）養老院展開疫苗接種工作，78歲女性毛利切特（Mauricette）在醫護人員掌聲鼓勵下，成為第一個接種疫苗的人。塞納-聖丹尼是低收入地區，遭COVID-19疫情重創。

總統馬克宏推文寫道：「我們有了對抗病毒的新利器，那就是疫苗。」

但「星期日報」（Journal du Dimanche）公布的民調 顯示，56%的法國民眾不打算接種疫苗。

41歲波蘭民眾席科斯基（Ireneusz Sikorski）在華沙市中心帶著兩個孩子步出教堂時也表示：「我不認為歷史上有疫苗這麼快就接受試驗。」

「我並不是說不該接種疫苗，但我不會讓我的小孩和我自己接種未經證實的疫苗。」

波蘭民眾對公共機構不信任感根深蒂固。民調顯示，目前不到4成波蘭民眾打算接種疫苗。華沙一間醫院今天領先全國開打疫苗，不過僅半數醫護人員登記接種。

在歐洲疫情最嚴峻國家之一的西班牙，來自田尼利夫島（Tenerife）的28歲歌手兼編曲海爾曼（German）目前也打算再觀望。

他說：「我身邊的人沒人得病。我當然不是說這種疾病不存在，畢竟很多人因此病故，不過目前我不會接種。」

保加利亞45%民眾已表示不會接種疫苗，40%的人打算先觀望疫苗是否會有副作用。一名東正教主教將小兒麻痺症拿來與COVID-19作比較。

主教季恆（Tihon）接種疫苗後向記者表示：「我本身會盡可能接種疫苗。」

他提到小兒麻痺症疫苗在1950和1960年代推出前，民眾對這種疾病的焦慮感。

他說：「我們當時都膽顫心驚，深怕罹患小兒麻痺。後來我們都很高興。現在我們卻必須說服人們（接種疫苗），真令人感嘆。」