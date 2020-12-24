疫情持續肆虐 聖誕跨年活動全變樣

儘管英、美等國已展開大規模疫苗注射，但許多國家仍擔心止不住一波接著一波的疫情來襲，迫使各國政府再度實施強度不同的防疫封鎖措施，大幅抑制聖誕節和新年慶祝活動。 美聯社

儘管英、美等國已展開大規模疫苗 注射，但許多國家仍擔心止不住一波接著一波的疫情來襲，迫使各國政府再度實施強度不同的防疫封鎖措施，大幅抑制聖誕節和新年慶祝活動。

雖然再度爆出群聚感染病例，澳洲最大城市雪梨仍計劃在著名的港灣大橋（Harbour Bridge）施放煙火，舉行跨年慶祝活動，但當局鼓勵民眾待在家中看電視轉播。

相傳為耶穌基督誕生地的伯利恆，將線上轉播聖誕午夜彌撒，不會有民眾參與。

埃及為了防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例增加，已經取消所有新年慶祝活動。在以天主教為主的菲律賓，許多人選擇獨自慶祝聖誕節，不會拜訪家人，因為擔心染上病毒。

德國已經取消享譽全球的聖誕市集；羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）為了遵守宵禁規定，計劃提前兩小時在梵蒂岡舉行聖誕子夜彌撒。

由於英國 發現傳染力更強的新變種病毒株，多國對英國實施入境限制，平安夜當天有數千名卡車司機被困在英國主要港口。

在英格蘭南部一座停車場，不少司機抱怨基本設施及檢測人員不足，因此與警方爆發肢體衝突。

歐洲聯盟準備27日展開疫苗接種工作；全球疫情最嚴重的美國 已經展開接種，美國疾病管制暨預防中心（CDC）宣布，已有100多萬人接種疫苗。

瑞士、卡達和阿拉伯聯合大公國的杜拜昨天也開始施打疫苗，塞爾維亞、墨西哥和哥斯大黎加今天將展開施打作業。