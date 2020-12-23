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英變種病毒傳入新加坡 17歲公民確診

中央社／新加坡24日電
亞洲地區繼香港發現變種病毒後，新加坡也發現英國變種新型冠狀病毒。（歐新社）
亞洲地區繼香港發現變種病毒後，新加坡也發現英國變種新型冠狀病毒。（歐新社）

新冠病毒在英國出現具高度傳染力的新變種。新加坡衛生部說，對近期由歐洲移入案例進行病毒基因體定序後確認，一名近期確診的17歲星國公民是被英國變種病毒株B117感染。

秋冬來臨，許多國家疫情再度拉起警報。衛生部表示，有鑒於英國近期出現傳染力可能更強的B117病毒株，新加坡國家公共衛生實驗室正針對近期由歐洲移入的確診案例進行病毒基因體定序。

衛生部指出，共有31起由歐洲移入的確診案例於11 月17日至12月17日這段期間抵星。其中12人並非被B117 病毒株感染，有一人確定被B117病毒株感染，有5人因體內病毒含量低，無法做定序。

另有11人初步B117病毒株檢測呈陽性反應，仍在等進一步確認的結果。還有2人尚未進行相關檢測。

衛生部表示，這名被B117病毒株感染的確診者是一名17歲新加坡公民，她自8月起在英國唸書，12月6日返回新加坡後，就在指定隔離設施隔離。這名女子隔天出現發燒症狀，8日確診。由於她返星後就立即進行隔離，未發生傳染給他人的情況。

衛生部強調，「目前並無證據顯示B117病毒株在社區內傳播」。所有確診案例抵星後都立即在指定隔離設施或其他地點隔離，他們的密切接觸者先前也被隔離。

英國近期出現2019冠狀病毒疾病的新變種病毒株，傳染力增加70%，導致全國確診病例暴增。許多國家因此紛紛限縮對英國的境管措施或暫停英國航班入境。

新加坡從23日23時59分起，禁止過去14天曾到訪英國的長期准證持有者及短期旅客入境或在星國轉機。返星的新加坡公民及永久居民則須在抵達後接受病毒檢測，並隔離14天。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

英國 新加坡 檢測

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