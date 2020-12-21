馬克宏43歲生日 在凡爾賽隔離 視訊會議籲聖誕保持謹慎

法國總統馬克宏21日在隔離中，仍舉行視訊部長會議。(路透)

法國總統馬克宏 在當地時間21日迎來他的43歲生日，法國官方表示他當天繼續在凡爾賽的總統官邸隔離的同時進行工作，他依然有症狀，但病情仍處於穩定狀態。

法國政府發言人阿塔爾21日對外發布馬克宏的健康狀況，他表示馬克宏的病情仍是穩定的；法國總統府的首席醫師對馬克宏的病毒感染情況進行評估後認為，他仍有病毒感染症狀。

阿塔爾說，馬克宏在凡爾賽的總統官邸隔離的同時繼續工作，並通過視頻出席21日的部長會議。視頻畫面顯示馬克宏戴著口罩發表講話，語速不快。

馬克宏在部長會議上表示，由於法國每日平均新增確診病例在過去一周增加20%，政府部門必須繼續對疫情 保持警惕。他還說，衛生部門疫情數據顯示病毒傳播仍處於較高水平，因此人們在聖誕假期都要保持謹慎。

在談到變異的新冠病毒時，馬克宏認為這體現出病毒的複雜性，因此必須要小心應對。他說，法國正在與歐洲有關方面展開合作，謀求建立適當的共同應對策略。

馬克宏還簡單展望了明年的工作，表示法國官方將於明年1月初確定明年上半年的工作重點。他透露，明年將應對經濟和社會挑戰。

馬克宏17日確診感染新冠病毒後，前往凡爾賽的總統官邸接受隔離。馬克宏夫人的新冠病毒檢測 結果為陰性，她留在愛麗舍宮進行隔離。

法國衛生部長維蘭當天指出，法國疫情形勢「相當脆弱和不穩定」，病毒傳播水平依然很高，現在最重要的是疫情指標「絕不能轉到錯誤的方向」。

法國衛生部當晚發布的疫情數據顯示，法國21日累計確診病例247萬9151例，累計死亡病例現為60萬900例。法國新冠住院患者現為2萬5233人，其中重症患者為2746人。