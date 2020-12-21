逾40國封鎖英國 無協議脫歐亂象提前登場

超過40國對英國祭出交通禁令，英法邊境受阻，原本預料無協議脫歐時會出現的亂象提前登場。(美聯社)

英國 出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）新變種病毒，超過40國對英國祭出交通禁令，英國與法國的邊境 受阻，原本預料無協議脫歐時會出現的亂象提前登場。

根據最新數據，英國21日新增3萬3364人確診，連續2天確診人數突破3萬人，28天內確診者有215人病故，總計6萬7616人死亡。

目前全球有超過40個國家宣布暫時禁止英國客機入境，包括愛爾蘭、德國、法國、義大利、西班牙、葡萄牙、羅馬尼亞、荷蘭、比利時、瑞士、俄羅斯、加拿大，甚至遠至印度、巴基斯坦和香港等。

英國邊境還沒受到12月31日可能無協議脫歐影響，就先面臨病毒導致的交通禁令。

造成最大混亂的是法國，法國從21日午夜起暫停所有與英國的交通聯繫48小時。最靠近法國的英格蘭東南部多佛港（Dover）有許多貨櫃車交通阻塞，不少司機到場才發現無法通關，有些人得打道回府，有些則是到附近待命，等待48小時後或許可以通行。

英國首相強生（Boris Johnson）傍晚召開記者會，表示他與法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）通過電話，「雙方都希望儘快解決問題」。

強生表示：「我們談話很愉快，都理解對方的處境。」但強生對於何時恢復通關避重就輕，沒有說出確切時間。強生在記者會上迴避話題說：「順帶一提，他（馬克宏）今天生日。」

歐盟成員國齊聚布魯塞爾商討共同對策，有人提出要對所有從英國入境的民眾進行篩檢，但尚未有定論，預料今天不會有結果產生。

由於多佛港出入的貨櫃車對英國的民生物資至關重要，強生也安撫已經開始浮現的超市搶購人潮表示，英國目前的藥物與物資供應無虞。

英國連鎖超市聖斯伯利（Sainsbury's）表示，英法邊境關閉，可能會導致部分商品缺貨。零售業者則表示，食品短期內不會短缺。