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日本新冠肺炎確診突破20萬例 53天增10萬例

中央社東京21日專電
在東京民眾戴著口罩上街。美聯社
在東京民眾戴著口罩上街。美聯社

日本新冠肺炎確診病例今天新增1808例，累計至今，若加上豪華郵輪「鑽石公主」號確診的712例，共達20萬1764例。日本的累計確診病例從10萬例增至20萬例僅53天。

日本讀賣新聞報導，日本的47都道府縣當中，有42都道府縣以及機場檢疫今天共新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診共1808例，若加上鑽石公主號的712例，疫情爆發至今累計已達20萬1764例。

日本境內累計確診病例達10萬例約歷經了9個月，但從10萬例增至20萬例僅歷經53天。

日本厚生勞動省表示，截至本月14日，日本境內發生新冠肺炎群聚感染的件數比前一周增247件，共3009件。其中，餐飲店676件、職場624件、高齡者或殘障人士等的福祉設施612件。

本月4日至11日之間 ，感染源無法釐清的比例，占44.7%。即使能查出感染源地點，但要擬訂防疫對策愈來愈難。

東京都今天新增新冠肺炎確診392例，就周一的新增病例而言，創新高紀錄。東京累計5萬1838例，目前重症患者63人，比昨天少3人，但住院患者共2154人，創新高，住院患者連4天逾2000人。

今天日本通報確診後死亡者有48人。其中，大阪府11人、北海道8人、愛知縣5人。重症者截至21日凌晨0時有603人，比前一天增10人。

日本厚生勞動省今天表示，來自海外抵達日本的成田、羽田、中部、關西這4座國際機場的旅客當中有28人被檢驗出感染新冠肺炎，年齡在未滿10歲至60多歲之間。其中有3人出現倦怠感、發燒等的症狀，25人無症狀。

確診的這28人於本月19至20日入境日本。至今，在日本的機場檢疫被查出確診的共1779例。

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