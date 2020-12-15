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雙重打擊！低薪勞工除失業外 工作還最可能被機器取代

編譯季晶晶／綜合外電
因疫情失業的低薪勞工，工作最有可能被機器取代。員工少而自動化程度高的企業在疫情中受惠。圖為亞馬遜在鳳凰城的配送中心。(路透)
因疫情失業的低薪勞工，工作最有可能被機器取代。員工少而自動化程度高的企業在疫情中受惠。圖為亞馬遜在鳳凰城的配送中心。(路透)

疫情加速催化工作場所的技術變遷，失業勞工之間有超過半數，工作被機器取代的風險最高。

衛報報導，由英國國會議員Yvette Cooper擔任主席的勞工和技術委員會（The Commission on Workers and Technology）發現，旅宿、休閒和零售等受疫情衝擊最深重行業的勞工，面臨「雙重打擊」，他們的工作最可能因為自動化而被取代。

今年上半年被辭退的960萬名勞工，其中590萬人，也就是高達61%，在自動化最可能導致工作機會流失的行業。

疫情期間，數百萬人採用遠程視訊會議在內的新技術在家工作，儘管企業主利用新科技存活下來，但研究發現，許多被辭退的工作很難重返。

維持社交距離的要求、遠距工作和線上購物，都讓消費者和企業做出永久性的改變。實體商店的消費大減，導致成千上萬個工作遭裁減，相較之下，網購金額暴增，嘉惠員工數較少且高度仰賴自動化運作的企業。

勞工和技術委員會敦促當局，增加支出支持失業人士和就業訓練，以協助勞工找到新的工作機會。如果不採取行動，可能有加速社會動盪、升高不平等的風險。

根據該委員會的報告，低薪和弱勢勞工最可能從事那些面臨高度自動化風險的工作，女性、較年輕或較年長勞工、有少數族裔背景的人，以及身障人士最吃虧。

勞工 疫情 社交距離

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