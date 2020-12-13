我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普和潘斯等高層將率先接種疫苗 要讓美民眾放心

回應白宮禁令 那斯達克指數將剔除中芯等4家中企

全球最大橡膠手套製造商疏於防疫 吹哨人遭解雇

中央社吉隆坡13日綜合外電報導
馬來西亞全球最大橡膠手套製造商Top Glove員工5月間拍下2張同僚魚貫擠進工廠準備上工的照片，披露公司內部防疫工作散漫無章，結果慘遭辭退。 (歐新社)
馬來西亞全球最大橡膠手套製造商Top Glove員工5月間拍下2張同僚魚貫擠進工廠準備上工的照片，披露公司內部防疫工作散漫無章，結果慘遭辭退。 (歐新社)

馬來西亞全球最大橡膠手套製造商Top Glove員工5月間拍下2張同僚魚貫擠進工廠準備上工的照片，披露公司內部防疫工作散漫無章，結果慘遭辭退。

當時疫情猖獗，路透社檢視過的照片顯示數十名員工準備值夜班前排隊測量體溫，彼此之間距離不到1公尺。

27歲的員工卡德卡（Yubaraj Khadka）當時擔心直接向管理階層抱怨會丟了飯碗，因此轉而把照片寄給家鄉尼泊爾一位勞權人士，這名人士再將照片轉寄給Top Glove公司和馬國政府，不過沒有透露拍照者身分。

不料，9月23日這天，Top Glove以分享這兩張照片為由，對卡德卡發出資遣信，信中表示公司是透過監視器認出他就是照片的起源。

時間快轉到近3個月後，Top Glove位於吉隆坡以西40公里的克蘭（Klang）工廠與宿舍廠區，成了馬國最大規模群聚感染地點，染疫人數高達5000多人，馬國衛生部1日發布聲明，表示其中約94%為外籍人士。

這起事件也顯示出，感染病毒的風險多半落在全球擁擠機構中較貧困的體力勞動者身上，例如肉品包裝廠和運輸倉庫。

Top Glove另一名孟加拉移工基布里亞（Sheikh Kibria）也帶著驚恐回憶起慘不忍睹的宿舍環境。

隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情加劇，全球各國急著購買防護用品，Top Glove因此獲利激增，今年股價飆漲達400%。

但這些拚命趕工製作口罩的南亞移工接受訪問時，形容生活空間環境惡劣，人滿為患的宿舍一間房間內有多達25人睡上下舖。他們每人平均月薪在美金300元上下。

一些移工稱公司雖一再發出警告，卻未採取充足的防護措施來保護他們。

首都吉隆坡近郊座落工廠和宿舍的工業地區爆發疫情後，迄今有逾5000名員工採檢病毒呈陽性反應，相當於Top Glove公司1/4人力。

24歲的基布里亞說：「住所過度擁擠。房間本身已經小得可以。這麼多人同時生活在一間房間內，要維持清潔幾乎是不可能的事。就像軍營一樣，只是更缺乏維護。」

尼泊爾籍生產線員工希瑞斯塔（Karan Shrestha）表示：「公司在疫情開始前層討論過要減少房間人數，但從未真正付諸行動。」

他說：「房間還是一樣擁擠，最後冠狀病毒病例開始攀升。」他補充表示：「公司並沒有維護員工安全。他們很貪婪，更關心收入和獲利。」

疫情 防疫 股價

上一則

加拿大接收3萬劑新冠疫苗 高風險群最快明日接種

下一則

史瓦帝尼總理戴安柏過世 享年52歲

延伸閱讀

鼓勵拍照不脫口罩 陳時中：「9成人戴著較英俊漂亮」

鼓勵拍照不脫口罩 陳時中：「9成人戴著較英俊漂亮」
疫苗開打在即 白思豪：未來兩個月仍非常困難

疫苗開打在即 白思豪：未來兩個月仍非常困難
全身長滿毛…誤喝生髮藥 西班牙20孩童變「狼人」

全身長滿毛…誤喝生髮藥 西班牙20孩童變「狼人」
腸胃藥誤服生髮藥 西班牙20童「全身長滿毛」

腸胃藥誤服生髮藥 西班牙20童「全身長滿毛」

熱門新聞

英國威廉王子。圖／路透資料照片

英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利

2020-12-08 09:52
義大利一名男子在與妻子吵架之後外出散心，結果一走就是450公里。圖為示意圖。(歐新社)

一怒走天涯！與妻吵架後想散心 結果一走就是450公里

2020-12-07 19:44
英國率先全球批准並施打輝瑞與BioNTech的新冠疫苗。美聯社

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗

2020-12-09 08:07
美國總統川普11日簽署行政命令，讓今年12月24日成為聯邦假日。（美聯社）

大方送！川普把平安夜定為聯邦假日

2020-12-13 05:47
緯創資通有限公司。 （本報檔案照）

印度時報：緯創印度iPhone廠驚傳暴動

2020-12-12 10:28
英國90歲老嫗基南成為全球第一位接種輝瑞疫苗的人。美聯社

影／全球第一位！英90歲老嫗接種輝瑞疫苗

2020-12-08 05:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」

謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」
刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟

刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟
婆媳輪流服侍公公 為侍寢權鬧翻 網：這是演後宮「爭床」傳

婆媳輪流服侍公公 為侍寢權鬧翻 網：這是演後宮「爭床」傳
抗議舞弊…華人川粉阿市示威 與路人對罵

抗議舞弊…華人川粉阿市示威 與路人對罵
逆轉勝破滅！狂怒川普擬任命特別檢察官「查弊」

逆轉勝破滅！狂怒川普擬任命特別檢察官「查弊」