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日本裝有小行星砂石密封艙 成功降落澳洲沙漠

中央社／東京6日綜合外電報導
從日本小行星探測機「隼鳥2號」裝有小行星砂石密封艙，降落在澳洲南部沙漠。(Getty Images)
從日本小行星探測機「隼鳥2號」裝有小行星砂石密封艙，降落在澳洲南部沙漠。(Getty Images)

日本小行星探測機「隼鳥2號」（Hayabusa 2）分離的裝有小行星砂石密封艙，於日本時間6日凌晨4時47分左右，在澳洲南部沙漠被發現，確認成功返回地球。

日本媒體報導，如果確認密封艙內有從小行星「龍宮」（Ryugu）採集的岩石碎片等的話，將是繼隼鳥1號探測機之後，再度成功把小行星上物質攜回地球。

隼鳥2號於5日下午2時30分，在高度22萬公里處與密封艙分離。密封艙於6日凌晨2時28分左右進入大氣層，在澳洲上空形成流星般光輝火球，其後在高度10公里附近打開降落傘，約30分後著陸。日本宇宙航空研究開発機構（JAXA）隼鳥2號計畫經理津田雄一表示，「進入美麗大氣層，我們深受感動」。

JAXA成員根據從地面上觀測到的發光軌跡以及密封艙發射的訊號等進行定位，直升機從空中在附近搜索，很快就找到在沙漠著陸的密封艙。

JAXA指出，將於6日早上展開回収作業，就地採集和分析密封艙內氣體，倘若確認有氣體，則密封艙內存在「龍宮」物質的可能性就很高。密封艙最早於8日就可空運回日本，並於本月下旬展開內部物質確認作業。

隼鳥2號於2014年12月從鹿兒島縣種子島宇宙中心發射升空，2018年6月抵達「龍宮」周邊，2019年2月22 日成功登陸「龍宮」，同年7月又成功二度登陸，同年11月返航。

JAXA團隊認為，小行星上的岩石保留著太陽系46億年前誕生時痕跡，可說是「時空膠囊」，這些砂石很可能保有太陽系誕生初期樣貌，有助解答生命起源。

隼鳥2號歷時6年、飛行約50億公里的小行星「龍宮」探測任務雖就此告一段落，但由於隼鳥2號本體上殘留很多燃料，它又被賦予新任務，預定11年後飛抵別的小行星進行探測。

從日本小行星探測機「隼鳥2號」裝有小行星砂石密封艙，降落在澳洲南部沙漠。圖為日本...
從日本小行星探測機「隼鳥2號」裝有小行星砂石密封艙，降落在澳洲南部沙漠。圖為日本太空研究所拍攝到的軌跡。(Getty Images)
從日本小行星探測機「隼鳥2號」裝有小行星砂石密封艙，降落在澳洲南部沙漠。日本太空...
從日本小行星探測機「隼鳥2號」裝有小行星砂石密封艙，降落在澳洲南部沙漠。日本太空研究所觀察到其返回地球時開心拍手。(Getty Images)

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