新冠疫情導致南韓家庭勞動收入減少 貧富差距拉大

南韓行人19日撐傘走過首爾街頭，為了防疫都有戴口罩。路透

韓國國際廣播電台19日報導，受新冠疫情 影響，韓國整體家庭勞動收入減幅創下開始進行相關統計以來的最高值。

據韓國統計廳19日公佈的《2020年第三季度家庭動向資料》顯示，今年第三季，韓國家庭平均收入達530.5萬韓元（約4750美元 ），同比增長1.6%。但家庭收入增加主要是因領取僱傭穩定資金和兒童照顧補貼等政府支援金所致，而第三季度實際家庭勞動收入和事業收入分別同比減少1.1%和1%，連續兩個季度下滑。尤其是新冠疫情導致工作崗位減少的情況下，勞動收入創2003年開始進行相關統計以來的最大減幅。

低收入 群體的收入減少現象更為嚴重。收入處於下游20%的第1階梯家庭勞動收入同比減少10%以上，事業收入也減少8%。相反，收入處於上游20%的家庭勞動收入僅減少0.6%，事業收入則增加5%以上。

此外，受政府發放災難支援金影響而在今年第二季度反彈的家庭支出在第三季度減少2.2%。顯示消費支出佔可支配收入比重的平均消費傾向為69.1%，創開始統計以來的最低值。

政府表示，高度重視低收入群體收入減少問題，將通過「韓版新政」等政策致力於創造工作崗位。