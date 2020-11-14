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UNIQLO J系列引發日本人脫序瘋搶 店內混亂場面曝光

編譯周辰陽／即時報導
UNIQLO名古屋門市低估消費者對+J系列的熱情，導致剛開店就出現一團混亂，至少兩具人體模特衣架上的+J服飾也被扒光。畫面翻攝：Twitter/he_p3
UNIQLO名古屋門市低估消費者對+J系列的熱情，導致剛開店就出現一團混亂，至少兩具人體模特衣架上的+J服飾也被扒光。畫面翻攝：Twitter/he_p3

平價服飾品牌UNIQLO與極簡大師Jil Sander合作的+J系列今年重出江湖，推出多款限量版女裝、男裝及配件，不僅台日都出現民眾大排長龍與網站當機，名古屋門市更發生消費者爭搶，把店內弄得一片混亂，就連人體模特展示衣都被扒光，還有展示架玻璃碎裂的慘況。

根據多位推特用戶描述，由於門市沒有管制人潮，狂熱的消費者湧入，想購物的人和結完帳的人擠成一團，還有一地碎玻璃與經過爭搶的衣服，據指電扶梯也滿滿都是人，至少兩具人體模特衣架上的+J服飾也被扒光，被網友形容為「地獄繪圖」、「擠得跟萬聖節一樣」。

有網友拍到現場擠到像是上下班時間的通勤電車，多位消費者還必須把購物籃高舉過頭，還有人被一把抓走放在架上展售的衣物，「這家UNIQLO太亂了，這個時候應該限制入場人數。累了，放棄」。

UNIQLO公關則是承認，有掌握名古屋門市等地的狀況，因為他們事前沒料到+J系列會如此受歡迎，導致多個門市應對不及。網友則指責經理不負責任，尤其日本當前新冠肺炎疫情捲土重來，應該更加注意拉開社交距離。所幸沒有人受傷，名古屋門市人潮也在開店1至2小時後減緩。

其他地方的推特網友則貼出民眾有秩序排隊的相片，但預先發放指定時段入場券的新宿西口門市還是出現搶購潮。UNIQLO網站則賣到缺貨，隨後也出現轉賣哄抬價格的現象，像一件官方定價15900日圓（約151.9美元）的外套就被拉抬到29999日圓（約286.6美元）。

有網友就認為，UNIQLO下次能實施指定時段入場券與限購，以免又出現炒作的現象。

UNIQLO名古屋門市發售+J系列時，因為沒有管制人潮，被狂熱的消費者擠到水洩不...
UNIQLO名古屋門市發售+J系列時，因為沒有管制人潮，被狂熱的消費者擠到水洩不通，想購物的人和結完帳的人擠成一團，還有一地碎玻璃與經過爭搶的衣服。Twitter/ohaelis87、you_bford
優衣庫與傳奇極簡大師Jil Sander合作的+J系列很快就賣到缺貨，隨後也出現...
優衣庫與傳奇極簡大師Jil Sander合作的+J系列很快就賣到缺貨，隨後也出現轉賣廚哄抬價格的現象，讓網友大罵無恥。畫面翻攝：Twitter/meron_gamer

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