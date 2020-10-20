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新加坡研發呼吸檢測法 60秒知是否染新冠

中央社新加坡20日專電
新加坡國立大學與Breathonix於20日表示，Breathonix已研發出一項呼吸檢測法，一分鐘內就能測出是否感染新冠肺炎。（中央社/新加坡國立大學提供）
新加坡國立大學與Breathonix於20日表示，Breathonix已研發出一項呼吸檢測法，一分鐘內就能測出是否感染新冠肺炎。（中央社/新加坡國立大學提供）

新加坡國立大學的新創公司研發一套呼吸檢測法，60秒內即可知道受檢者是否感染新冠肺炎，初步試驗的準確率超過90%。這套方法適用於機場等需要大量檢測的場所。

新加坡國立大學與Breathonix今天聯合發布新聞稿表示，Breathonix已研發出方便使用的呼吸檢測法，一分鐘內就能測出是否感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）。這項據信是亞洲首創的科技，在有180名患者參與的先行臨床試驗中，準確率超過90%。

在國大研究創新計畫的協助下，Breathonix由國大校友賈祝楠、杜放創立。 賈祝楠表示，這項呼吸檢測很容易執行，不需要特別培訓的人員或實驗室程序，另一方面，還能即時產生檢測結果，很適合大規模篩檢。

快速找出病毒檢測呈陽性的人對追蹤接觸者來說至關重要，且有助減緩病毒傳播。目前新加坡大多數的檢測都是透過拭子檢測（swab test），採檢時受檢者可能感到不適，通常也需要花幾個小時才能得知核酸檢測（PCR）的結果。

新聞稿指出，Breathonix提供快速又便利的檢測方式，主要透過偵測受檢者吹出氣體中的揮發性有機化學物質（Volatile Organic Compounds）。

受測者只需對著連結高精密採樣器的拋棄式吹口吹氣，收集到的氣體將直接送進分析器進行測量。機器將分析口氣中的揮發性有機化學物質，一分鐘內就能得到結果。

目前這項檢測法的臨床試驗還在進行，仍須更多測試以進一步提升這項科技的準確度。若將來這項呼吸檢測法被批准，很可能用於機場以協助旅遊業復甦，或像是宿舍等人流量高的地方。

檢測 新加坡 機場

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