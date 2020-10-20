我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

復工的故事／超前部署+防疫到位 餐廳賺錢 員工拿獎

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

國際太空站氣體外洩 太空人靠茶葉「抓漏」封住漏氣點

編譯周辰陽／綜合報導
國際太空站（ISS）俄方太空人日前通報，他們已用茶包中的茶葉找到氣體流失問題的源頭，先使用絕緣膠帶暫時封住洩氣點。(翻攝：YouTube/Россия 24)
國際太空站（ISS）俄方太空人日前通報，他們已用茶包中的茶葉找到氣體流失問題的源頭，先使用絕緣膠帶暫時封住洩氣點。(翻攝：YouTube/Россия 24)

國際太空站（ISS）歷時一年多的氣體流失疑雲近日終於水落石出，俄方太空人日前通報他們已經找到問題源頭，方法則出乎意料簡單：他們將茶包中的茶葉置於零重力環境中，讓氣流自行引導它們前往外洩地點。

美俄兩國太空人日前就確認外洩位置在ISS俄羅斯側的星辰號服務艙內，塔斯社引述俄國太空人伊凡尼辛（Anatoly Ivanishin）說法指出，他們將茶葉放在零重力環境中，隨後關閉中轉隔艙（transfer chamber），接著用鏡頭紀錄茶葉的移動軌跡，拍攝飛行的方向或可能移動方向，「這就精確找到通往可能洩氣點的氣流方向」。

據報茶葉緩慢飄向星辰號服務艙通訊設備附近牆上的刮痕，足以證明裂痕導致氣體外逸。俄羅斯航太（Roscosmos）19日表示，太空人已經先使用絕緣膠帶暫時封住洩氣點，氣壓降低幅度也有所改善。

Business Insider指出，儘管太空人不會面臨立即危險，絕緣膠帶也不受太空溫度多變的影響，目前沒有脫落跡象，但創下滯留太空最長天數世界紀錄的俄國太空人帕達卡（Gennady Padalka）指出，ISS的俄羅斯服務艙「已耗竭」，太空人覺得用絕緣膠帶封住不是長久之計。

俄羅斯航太在推特指出，太空人與地面的行動控制人員正在想辦法，好一勞永逸阻止氣體外洩。

太空 俄羅斯 航太

上一則

得養6孩、付前妻大筆贍養費 英相抱怨薪水低不夠用

下一則

比利時新冠疫情瀕臨失控 專家：可能得恢復全面封鎖

延伸閱讀

進軍外太空！諾基亞將在月球裝設4G行動網路

進軍外太空！諾基亞將在月球裝設4G行動網路
MLB／太空人洗汙名 不如立即重建

MLB／太空人洗汙名 不如立即重建
MLB／美聯冠軍賽 太空人死纏 逼光芒打第7戰

MLB／美聯冠軍賽 太空人死纏 逼光芒打第7戰
MLB／柯瑞亞再見轟氣走光芒 太空人續命

MLB／柯瑞亞再見轟氣走光芒 太空人續命

熱門新聞

泰國一對父母在推特上觀看A片時，發現女兒竟成了片中主角。示意圖／Ingimage

看「多人性愛片」驚見女兒成主角 嫌犯還是出家和尚

2020-10-15 08:38
戴森夫婦認賠出售新加坡頂層豪宅。圖／取自網路

Dyson夫婦為何急脫手豪宅？虧近900萬還賠上重稅

2020-10-19 11:47
凱特王妃保養秀髮的秘訣大公開。圖／摘自kensingtonroyal IG

養出凱特王妃亮麗秀髮很容易！皇室髮型師曝光5步驟

2020-10-15 14:34
泰王瓦吉拉隆功（左）被懷疑穿了防彈背心，以至於上半身看來很不自然。（路透）

泰王醜聞連環爆 回國傳穿防彈背心

2020-10-17 02:19
巴西女模離奇失蹤，被警方發現人在貧民窟內徘徊。取自每日郵報

失蹤巴西女模躲貧民窟 流浪漢：她已經半裸徘徊多天

2020-10-12 15:32
川普政府要求南韓，禁止使用來自華為等中國企製造的產品，但首爾當局初步已拒絕。 路透

美國要求禁用華為等中國科技業製造品 南韓婉拒

2020-10-14 07:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢
以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了

以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了
勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌

勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌
太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離

太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離
川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」

川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」