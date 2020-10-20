國際太空站氣體外洩 太空人靠茶葉「抓漏」封住漏氣點

國際太空站（ISS）俄方太空人日前通報，他們已用茶包中的茶葉找到氣體流失問題的源頭，先使用絕緣膠帶暫時封住洩氣點。(翻攝：YouTube/Россия 24)

國際太空 站（ISS）歷時一年多的氣體流失疑雲近日終於水落石出，俄方太空人日前通報他們已經找到問題源頭，方法則出乎意料簡單：他們將茶包中的茶葉置於零重力環境中，讓氣流自行引導它們前往外洩地點。

美俄兩國太空人日前就確認外洩位置在ISS俄羅斯 側的星辰號服務艙內，塔斯社引述俄國太空人伊凡尼辛（Anatoly Ivanishin）說法指出，他們將茶葉放在零重力環境中，隨後關閉中轉隔艙（transfer chamber），接著用鏡頭紀錄茶葉的移動軌跡，拍攝飛行的方向或可能移動方向，「這就精確找到通往可能洩氣點的氣流方向」。

據報茶葉緩慢飄向星辰號服務艙通訊設備附近牆上的刮痕，足以證明裂痕導致氣體外逸。俄羅斯航太 （Roscosmos）19日表示，太空人已經先使用絕緣膠帶暫時封住洩氣點，氣壓降低幅度也有所改善。

Business Insider指出，儘管太空人不會面臨立即危險，絕緣膠帶也不受太空溫度多變的影響，目前沒有脫落跡象，但創下滯留太空最長天數世界紀錄的俄國太空人帕達卡（Gennady Padalka）指出，ISS的俄羅斯服務艙「已耗竭」，太空人覺得用絕緣膠帶封住不是長久之計。

俄羅斯航太在推特指出，太空人與地面的行動控制人員正在想辦法，好一勞永逸阻止氣體外洩。