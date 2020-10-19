梅克爾籲德國企業分散風險 拓展中國以外的亞洲市場

梅克爾表示德國企業應該分散風險，在整個亞太地區拓展新市場。(美聯社)

德國 經濟部長阿特麥爾今天表示，德國企業應該將風險分散到中國 以外其他亞洲市場，以降低對單一供應鏈的依賴。德國總理梅克爾也鼓勵國內企業，在亞太地區爭取新的市場。

路透社報導，全球出口和製造業兩大國德國和中國間的貿易發展，已使得中國近年成為德國最重要的歐洲以外供應國，以及第二大出口市場。

然而，阿特麥爾（Peter Altmaier）今天在一場企業會議上表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情 爆發，凸顯供應鏈布局經常單向且易產生依賴性。疫情已顯示單一供應來源容易有中斷危險。

阿特麥爾提到，今年春天中國疫情高峰時，德國的醫療設備供應便遭遇瓶頸，「我們自然會想要分散供應鏈」。

阿特麥爾進一步指出，新加坡和韓國或許能提供大有可為的機會，因為兩國對疫情的處理相當好，各自經濟也很早就恢復原有活力。

梅克爾（Angela Merkel）同樣在這場會議上表示，德國企業應該分散風險，在整個亞太地區拓展新市場，善用這個區域在全球經濟扮演更重要角色的機會。

梅克爾指出，目前德國對亞洲出口約3/4銷往東亞，其中單單中國市場就占半數。她也說，德國政府將持續努力改善產業發展架構條件。

中國第三季經濟成長率回升至4.9%，且國際貨幣基金（IMF）預估，中國將是今年全球唯一主要經濟體呈現成長。反觀德國今年經濟預期將萎縮約5.4%。