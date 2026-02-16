冬奧╱短道男子接力失誤中國無緣決賽 他不停說「抱歉」

我的頻道

新華社米蘭2月16日電
當地時間2月16日，在米蘭舉行的米蘭冬奧會短道速滑男子5000米半決賽中，中國隊派出劉少昂（右二）、林孝埈（左二）、李文龍（右一）和張柏浩（左一）的參賽陣容，以6分55秒278的成績位列第一組第三名，無緣A組決賽。 （中新社）
在16日進行的米蘭冬奧會短道速滑男子5000米接力半決賽中，中國隊位列小組第三，無緣A組決賽。中國隊隊員劉少昂在比賽尾聲出現失誤，下場後他心情低落，在混採區說了很多遍「感覺很抱歉」。

半決賽中國隊和加拿大義大利、匈牙利隊同組，上場的是劉少昂、林孝埈、李文龍、張柏浩。最後幾圈，中國、加拿大和義大利三隊展開激烈爭奪，中國隊曾一度處於領先地位。最後一圈時，處在第二位的劉少昂腳下一滑，被義大利選手順勢超越，中國隊以第三名完賽，進入B組決賽。加拿大和義大利隊晉級產生獎牌的A組決賽。

賽後，劉少昂低著頭走進混採區。他語氣低沉地說：「大家的表現都非常棒，就是到我的時候有點失敗。最後兩圈，我感覺入彎道有點緊，出彎道時沒收住。是我連累了大家，是我的責任，沒給大家滑進（A組）決賽的機會，想對大家說抱歉。」

「我們團隊有能力去滑（A組）決賽，有能力去拿牌。我們實力最強的就是團隊項目，要是團隊能拿牌的話，是大家最開心的事。我們非常團結。但是今天我失誤了，想再次對大家說抱歉。」劉少昂說。

李文龍也表示結果有些遺憾。「但是我覺得我們每個人表現得都非常完美，配合、臨場應變都特別不錯。比完之後，我們互相鼓勵，和其他人說‘辛苦了’‘發揮得很好’。意外沒有辦法避免，短道速滑這個項目就是這樣。」

比賽中，加拿大選手對李文龍有一個疑似推搡的動作，裁判沒有作出判罰。對此李文龍表示：「當時我在前面，看不到後邊的情況。他在進行超越，可能速度稍微快一點，剛好頂在我屁股上了，但是他也不是故意推我的，所以沒有判罰。」

劉少昂也表示：「其實到這個時候，場面已經很亂了，有點碰撞是很正常的。也不用再考慮是運氣好還是不好，還是看誰滑得好，誰滑得穩。」

19歲的張柏浩是第一次參加冬奧會，他說：「每天我都準備著，終於上場了！我太興奮了！」

「我賽前做足功課，掌握了對手的特點。教練給我的叮囑就是不要緊張，把訓練的水平展現出來。」他說，「後面努力把接下來的比賽都打好，也祝願兩位哥哥——林哥和少昂哥，他們的500米一定能行，請相信他們！」

義大利 加拿大 米蘭冬奧

