冬奧╱中國「龍」米蘭「破冰」與冠軍只差一個刀尖

當地時間2月12日晚，2026年米蘭-科爾蒂納冬奧會短道速滑男子1000米A組決賽在米蘭舉行。中國選手孫龍（前）以1分24秒565獲得銀牌。 （中新社）

12日，孫龍的冰刀劃破米蘭的暗夜。憑藉男子1000米決賽中驚心動魄的衝刺，孫龍為中國短道速滑隊在米蘭冬奧 會上實現「破冰」。他以1分24秒565的成績獲得銀牌，與奪冠的荷蘭選手范特·沃特只差0.028秒，那是一個刀尖的距離。

這是中國短道隊本屆冬奧會的首枚獎牌。兩天前，這支「王牌之師」在混合團體接力中遺憾名列第四，孫龍當時也出現了失誤。這枚1000米銀牌，無疑是他個人也是整個團隊的一劑「強心針」。

當日，中國隊共有林孝埈、劉少昂和孫龍三人闖入1000米四分之一決賽。此後，林孝埈無緣半決賽，世界排名第三的劉少昂進入B組決賽，只有孫龍一人殺入爭奪獎牌的A組決賽。面對歐錦賽冠軍范特·沃特和加拿大 名將丹吉努等強手，世界排名第九的孫龍前半程穩穩跟滑，保持在第三、四名位置。最後階段，他突然發力，完成兩次漂亮的超越，衝線時只比范特·沃特慢了0.028秒。

范特·沃特以1分24秒537奪冠，韓國新秀林鍾彥以1分24秒611獲得第三名。一路領滑的丹吉努在最後時刻被連續超越，跌至第四。劉少昂在B組決賽中獲得第一名。

「（我今天是）破釜沉舟！」激動落淚的孫龍這樣形容自己的比賽，「發揮穩定，一輪一輪去打，不去把它想成是爭奪一個什麼樣的獎牌。就是讓自己能保證在有利的位置，盡可能避免失誤，盡可能地去爭取一個好成績。」他賽後第一時間擁抱了在場邊守候的劉少昂。

混合團體接力失利之後，要在短時間內重新調整並不容易。25歲的孫龍說：「想調整過來其實很難，但整個隊伍，沒有人把失誤怪到我身上。大家也看到了，我在接力中是因為想給隊友爭取一個超越的位置，然後出現了一些失誤。經歷了很漫長、很難熬的一天，但是比賽不會給你時間，你需要往下走。」