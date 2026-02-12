冬奧╱義速滑老將洛洛布里吉達成「雙金王」：像做夢

米蘭冬奧會速度滑冰女子5000米比賽中，義大利老將弗蘭切絲卡·洛洛布里吉達收穫本屆冬奧會的第二枚金牌。（新華社）

在12日進行的米蘭冬奧會速度滑冰女子5000米比賽中，此前摘得3000米金牌的義大利 老將弗蘭切絲卡·洛洛布里吉達延續強勁勢頭，再次站上最高領獎台，收穫本屆冬奧會的第二枚金牌。

這是35歲的洛洛布里吉達第四次參加冬奧會。當天最後一組出場的她滑出6分46秒17，以0.1秒的優勢擊敗荷蘭選手梅雷爾·科尼揚。挪威 選手朗妮·維克隆德以6分46秒34獲得銅牌。

「能再拿下一枚奧運獎牌，對我來說就像做夢一樣。」洛洛布里吉達賽後說，「這場比賽，我想滑得更聰明一些。我和教練溝通過，3000米比賽你只需要不斷加速，但5000米需要更講究策略。我不能一上來就衝得太快。」

2022年北京冬奧 會上，洛洛布里吉達獲得3000米銀牌和集體出發銅牌，並在5000米比賽中排名第四。隨後，她離開賽場生子。復出後，洛洛布里吉達在2025年世界盃挪威哈馬爾站拼下5000米金牌。

北京冬奧會銅牌得主、捷克名將馬丁娜·薩布利科娃當天滑出7分07秒08，排在第11位。這是薩布利科娃的第六屆冬奧會，這位女子3000米世界紀錄保持者此前因感染病毒退出了本屆冬奧會3000米比賽。

「我知道自己幾乎是在獨自滑行，因為我和同組的捷克選手薩布利科娃交流過，她今天狀態不太好。這既是一場和時間的較量，也是和我自己的較量。」洛洛布里吉達說。

首次亮相冬奧會的中國小將太智恩以7分15秒71排在第12位。