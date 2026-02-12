冬奧╱自由式滑雪雪上技巧 澳洲庫珀·伍茲奪金

當地時間2月12日，米蘭-科爾蒂納冬奧會自由式滑雪男子雪上技巧決賽在意大利利維尼奧舉行，庫珀·伍茲奪冠後滿臉難以置信。（新華社）

12日在米蘭冬奧會自由式滑雪男子雪上技巧決賽中，澳洲 選手庫珀·伍茲實現突破，險勝雪上技巧傳奇人物、加拿大 名將米卡埃爾·金斯伯里，奪得金牌。

此前從未在奧運會或世錦賽登上領獎台的伍茲，在決賽輪與金斯伯里同獲83.71分，這位25歲的澳洲選手憑藉48.4比47.7的回轉分優勢勝出，將金牌收入囊中，金斯伯里獲得銀牌。

「決賽最後一個出場的確令人緊張，金斯伯里是一位偉大的對手，但是這枚金牌增強了我的信心。」伍茲說。

2018年平昌冬奧會冠軍、兩屆冬奧會銀牌得主金斯伯里已是第四次參加冬奧會。當天他憑藉一套流暢的滑行曾短暫升至第一，但隨後被伍茲超越。

「我從未遇到過同分的情況，雖然有些不可思議，且有些遺憾，但這依然是我的第四枚冬奧會獎牌。」金斯伯里說。

北京冬奧 會季軍、日本選手堀島行真以83.44分摘得銅牌。

當天進行的單板滑雪男子障礙追逐比賽中，衛冕冠軍、奧地利選手亞歷山德羅·黑默勒獲得金牌，加拿大的埃利奧特·格倫丁摘得銀牌，奧地利的雅各布·杜謝可獲得銅牌。

「決賽全程都咬得非常緊，但能和埃利奧特再次同場競技，感覺太棒了。」黑默勒賽後說。