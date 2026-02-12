我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薪水高、就業有保障 醫療保健產業成美勞動市場引擎

紐約私校學費飆漲至7萬 比菁英大學貴令華人家長兩難

烏選手戴悼戰亡頭盔參賽遭取消資格 澤倫斯基發聲批評

編譯羅方妤／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭空架雪車選手赫拉斯克維奇12日在米蘭－科爾蒂納冬季奧運會場拿著印有因戰爭喪生運動員圖像的頭盔。他因為堅持配戴這個頭盔而被國際奧會取消參賽資格。（路透）
烏克蘭空架雪車選手赫拉斯克維奇12日在米蘭－科爾蒂納冬季奧運會場拿著印有因戰爭喪生運動員圖像的頭盔。他因為堅持配戴這個頭盔而被國際奧會取消參賽資格。（路透）

烏克蘭空架雪車選手赫拉斯克維奇（Vladyslav Heraskevych）堅持配戴印有因戰爭喪生運動員圖像的頭盔，遭主辦單位禁止後仍拒絕妥協，12日被取消2026米蘭－科爾蒂納冬季奧運會參賽資格。英國天空新聞報導，烏克蘭總統澤倫斯基在社群媒體X發文批評，國際奧委會（IOC）取消赫拉斯克維奇的冬奧參賽資格「極不道德」。

澤倫斯基在X分享了前英國資深報人、知名主持人摩根（Piers Morgan）的貼文，摩根說IOC的決定「令人感到噁心」。澤倫斯基的貼文中寫道：「皮爾斯，謝謝你採取堅持原則的立場。IOC的決定確實極不道德。」

不過，烏克蘭體育部長比德尼（Matvii Bidnyi）表示，烏克蘭不會因為赫拉斯克維奇被取消參賽資格，而考慮抵制奧運。他說，IOC取消赫拉斯克維奇參賽資格為IOC帶來的傷害，比對赫拉斯克維奇的傷害更大，並稱赫拉斯克維奇是「英雄」。

國際奧會發言人亞當斯日前指出，頭盔印有受害者頭像，已違反奧運憲章禁止賽場政治表態規範，但大會已「破例允許他在比賽期間佩戴黑色臂章」。

國際奧會聲明指出，因赫拉斯克維奇「拒絕遵守國際奧會『運動員言論表達準則』」，因此取消他的參賽資格，國際雪車總會評審團也認定他準備佩戴的頭盔不符規定。

烏克蘭 澤倫斯基 奧運

上一則

NBA／溫班亞瑪、福克斯合砍53分 馬刺三節尾聲發力逆轉勇士

延伸閱讀

川普施壓限5.15前完成 烏克蘭擬春季大選綁停戰公投

川普施壓限5.15前完成 烏克蘭擬春季大選綁停戰公投
川普設5月15日大限施壓烏克蘭 澤倫斯基擬春季大選 綁和平協議公投

川普設5月15日大限施壓烏克蘭 澤倫斯基擬春季大選 綁和平協議公投
寒流中俄軍重啟空襲 澤倫斯基批違約遭川普打臉

寒流中俄軍重啟空襲 澤倫斯基批違約遭川普打臉
澤倫斯基：烏美俄第2輪三方會談延至4日登場

澤倫斯基：烏美俄第2輪三方會談延至4日登場

熱門新聞

加拿大選手希扎斯8日在女單自由滑比賽中。（中新社）

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

2026-02-10 14:25
美中混血運動員谷愛凌日前批評美國總統川普的言論引發網友反彈。(歐新社)

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

2026-02-11 11:20
美國花式滑冰女將格倫（Amber Glenn）剛隨隊奪下米蘭冬季奧運花式滑冰團體賽金牌，但因發表政治和LGBTQ+社群言論而引發爭議。美聯社

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

2026-02-09 10:50
2月9日，瑞士選手瑪蒂爾德·格雷莫德在米蘭冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧決賽中。她獲得冠軍。（新華社）

冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」

2026-02-09 14:41
谷愛凌在米蘭的比賽服，靈感來自中國青花瓷。（美聯社）

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

2026-02-07 19:17
隋文靜6日在比賽中摔倒。（美聯社）

中國雙人花滑衛冕冠軍首秀失誤 隋文靜落淚自責

2026-02-06 14:55

超人氣

更多 >
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃
迎接火馬年 主廚：春節不可少的5種食物

迎接火馬年 主廚：春節不可少的5種食物
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順

年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順