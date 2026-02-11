冬奧╱冬季兩項女子15公里 法國包攬冠亞軍

米蘭冬奧冬季兩項女子15公里個人賽，法國名將朱莉婭·西蒙（中）奪得金牌，法國選手盧·讓莫諾（左）和保加利亞選手洛拉·赫里斯托娃（右）分獲銀牌和銅牌。（美聯社）

在11日進行的米蘭冬奧 會冬季兩項女子15公里個人賽中，法國名將朱莉婭·西蒙奪得金牌，中國選手孟繁棋排名第26位，創造中國隊自2010年以來在該項目上的冬奧會最佳戰績。

孟繁棋僅在第二次射擊中出現一次脫靶，以44分37秒完賽，在91名參賽選手中排名第26位，刷新個人在世界大賽 中的最好成績。上一次有中國選手在該項目躋身前30名，還要追溯至2010年溫哥華冬奧會，當時劉顯英獲得第20名。

西蒙在比賽中經歷起伏。她在第二次射擊中出現全場唯一一次脫靶，一度落後領先者40秒。此後，這位法國名將穩住節奏，在接下來的兩次射擊中均打出全中，並憑藉強勁的滑行能力不斷追趕反超，最終以41分15秒6的成績奪得金牌。法國選手盧·讓莫諾和保加利亞選手洛拉·赫里斯托娃分獲銀牌和銅牌。

讓莫諾同樣上演反彈走勢。她在比賽中兩次脫靶，一度滑出獎牌區，但在最後一次射擊中五發全中，最終以落後53.1秒的成績獲得銀牌，幫助法國隊包攬冠、亞軍。

最大驚喜來自保加利亞選手赫里斯托娃。她全場射擊零失誤，以個人最好成績摘得銅牌，落後冠軍1分04秒5。這是她職業生涯首次站上世界大賽領獎台。此前，她的最好成績是去年世錦賽第13名。