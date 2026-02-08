冬奧／速滑男子5000公尺世界紀錄保持者 破奧運紀錄奪冠

我的頻道

新華社米蘭8日電
挪威選手艾特倫(右)在冬季奧運男子5000公尺競速滑冰比賽打破奧運紀錄。(美聯社)
挪威選手艾特倫(右)在冬季奧運男子5000公尺競速滑冰比賽打破奧運紀錄。(美聯社)

8日在米蘭速滑館進行的2026年米蘭冬奧會速度滑冰男子5000公尺比賽中，來自挪威的世界紀錄保持者艾特倫(Sander Eitrem)以打破奧運紀錄的成績奪冠，拿下個人首枚奧運金牌。

這是23歲的艾特倫首次參加冬奧會。在1月24日舉行的速滑世界盃德國因策爾站比賽中，他剛剛以5分58秒52的成績打破了世界紀錄，成為有史以來首位在該項目比賽中滑進6分鐘以內的選手。因此，他賽前就被視為本屆冬奧會男子5000公尺比賽的頭號奪冠熱門。

艾特倫在第九組出場。在前面的1000多公尺比賽中，艾特倫的速度跟此前排名靠前的選手比不算太快。但是，在後半程的大部分比賽中，他都將單圈速度保持在29秒以內，僅在最後一圈稍稍降速。最終，他以6分03秒95的成績完賽，打破了由瑞典選手範德普爾在北京冬奧會上創造的6分08秒84的奧運紀錄。

艾特倫說，自己非常開心。打破世界紀錄之後，他的壓力很大，而這次奪冠幫助他成功地將壓力釋放了出來。

「巨大的夢想成真了。（奪冠的）關鍵是要保持放鬆的心態，把這當成一場平常的比賽。只要能做到這一點，我就能滑得快。」

與艾特倫同組滑行的捷克選手伊萊克也以6分06秒48的成績超過了原奧運紀錄，獲得銀牌。義大利選手洛雷洛和吉奧托分列第三、四位，成績分別是6分09秒22與6分09秒57。

劉瀚彬成為自2006年都靈冬奧會之後首位參加該項目角逐的中國選手，他以6分24秒25的成績在20名參賽運動員中排在第17位。

北京冬奧 奧運 義大利

冬奧／挪威名將克萊博 斬獲越野滑雪男子雙追逐金牌

