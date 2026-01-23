花滑四大洲錦標賽 日本女單橫掃領獎台 美包攬冰舞

1月23日，在北京舉行的2026年國際滑聯四大洲花樣滑冰錦標賽上，美國組合包攬冰舞項目前三名。美國組合埃米莉亞·津加斯/瓦迪姆·科列斯尼克以總分202.86奪得冠軍，美國組合卡羅琳·格林/邁克爾·帕森斯以194.72分摘得銀牌，美國組合烏娜·布朗/蓋奇·布朗以190.78分奪得銅牌。圖為獲獎選手在頒獎儀式後合影。 （中新社）

2026年四大洲花樣滑冰錦標賽23日繼續進行，日本 和美國選手分別在女子單人滑和冰舞項目中包攬獎牌。

中國隊三名女單選手張瑞陽、朱易 和安香怡分別排在第10、12和16位。

18歲小將張瑞陽即將奔赴米蘭，迎來她的首次冬奧 之旅。她表示，本次四大洲比賽算是冬奧前的一場「測試賽」。「這次短節目中暴露了一些問題，我會盡力調整和嘗試。冬奧會上，我希望能穩住心態，把心理壓力釋放出來，全力去享受比賽。」

24歲的日本選手青木祐奈以總分217.39登頂女子單人滑，隊友中井亞美和千葉百音分獲亞軍和季軍。青木在前一天的短節目後位列第二，但當天自由滑表現出色，總分刷新個人最好成績。她賽後說：「今天早上身體狀態不太好，但調整後能奪金，很意外也很開心。這次創造了個人最好成績，努力終於得到回報，未來只要有可能，我會繼續滑下去。」

冰舞方面，美國組合津加斯/科列斯尼克在當天的自由舞中發揮穩健，憑藉總分202.86摘金。科列斯尼克賽後激動地表示：「整個賽季大家都不看好我們，而現在終於成為大熱門，這對我們是全新的體驗。」津加斯補充道：「有機會在這裡參賽奪冠，這是獨一無二的。我對未來充滿期待。」

美國另外兩對組合格林/帕森斯、烏娜·布朗/蓋奇·布朗分獲銀牌和銅牌。

中國組合王詩玥/柳鑫宇、任俊霏/邢珈寧、肖紫兮/何凌昊分獲第9、10和11名。柳鑫宇賽後表示：「這次兩套節目比中國杯時更令我們滿意，尤其是韻律舞，經過調整後更加豐富。」即將第三次征戰冬奧會的王詩玥/柳鑫宇表示，他們將全力以赴，把最佳狀態帶到賽場，展現中國冰雪健兒的風采。

24日將決出雙人滑冠軍，同時展開男子單人滑短節目的較量。