我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

衍生始料未及後果？共和黨議員：H-1B簽證應全禁

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

助他拿下24冠6個大滿貫 阿爾卡拉斯與恩師費雷羅「分手」

新華社馬德里12月17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿爾卡拉斯2024年獲得法網冠軍後與費雷羅合影。（路透檔案照）
阿爾卡拉斯2024年獲得法網冠軍後與費雷羅合影。（路透檔案照）

西班牙網球明星阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）17日通過個人社交媒體宣布，與恩師費雷羅（Juan Carlos Ferrero）「分手」。

當今男子網壇頭號選手阿爾卡拉斯在文中透露：「在共同走過長達7年的旅程後，我和胡安（費雷羅）決定結束球員和教練的合作關係。」他寫道：「我們一起成功登上了頂峰。我想如果我們終要在體育之路上分道揚鑣，那也應是從這個我們曾為之努力奮鬥、渴望到達的高處分手。」

回顧兩人一路走來的師徒情誼，阿爾卡拉斯感謝費雷羅讓自己童年的夢想成真，並向對方送上誠摯祝福。在他看來，費雷羅不僅幫助自己成為一名出色的運動員，還使他「成長為一個更好的人」。他說：「我享受這一路走來的過程，也將永遠銘記這段旅程。」

與此同時，費雷羅也在個人社交媒體上發文。他說：「今天是個難熬的日子，我難以用言語表達我的感受。道別總是很難，尤其是當我們有那麼多共同經歷的時候。」他還表示：「我們曾一起努力，一起成長，一起分享難忘的記憶。」

費雷羅從阿爾卡拉斯征戰職業網壇之初便一直陪伴其左右。在費雷羅執教期間，阿爾卡拉斯共拿到24個冠軍，其中包括六座大滿貫。今年費雷羅又幫助阿爾卡拉斯鎖定ATP年終排名第一，並與其另一名教練薩洛佩斯一道當選ATP年度最佳教練。他也是該獎項創立以來首位兩次獲得這一殊榮的教練。

據透露，洛佩斯將在接下來的時間裡獨自擔任阿爾卡拉斯的教練，並陪伴他征戰澳網。

阿爾卡拉斯

上一則

NBA／范弗利特爆料 雷納德加入暴龍第一天就說「不會留下來」

下一則

美加墨世界盃冠軍 獎金5000萬…48球隊至少可拿1050萬

延伸閱讀

挪威「情感的價值」金球獎8提名 大滿貫式入圍創奇蹟

挪威「情感的價值」金球獎8提名 大滿貫式入圍創奇蹟
網球／20座大滿貫傳奇 費德勒入選網球名人堂

網球／20座大滿貫傳奇 費德勒入選網球名人堂
網球／阿爾卡拉斯腿傷 無緣台維斯盃總決賽

網球／阿爾卡拉斯腿傷 無緣台維斯盃總決賽
網球／辛納、小蠻牛ATP年終賽對決 義大利超過670萬人收看

網球／辛納、小蠻牛ATP年終賽對決 義大利超過670萬人收看

熱門新聞

道奇隊今年在自由市場上重磅補強終結者狄亞茲。(美聯社)

道奇簽下狄亞茲靠他洗腦？退役名將：我和他聊了兩小時

2025-12-14 13:08
圖為2024年酋長隊贏得第58屆超級盃後，凱爾西與泰勒絲一同慶祝。（路透）

酋長隊失利後 NFL將看不到泰勒絲 門票、收視岌岌可危？

2025-12-15 19:25
國際足球總會16日宣布下調部分世界盃門票價格，每場比賽將提供60元門票給「忠實球迷」。圖為國際足總主席英凡提諾。(美聯社)

2026世界盃惹怒足球迷 FIFA讓步：提供參賽國球迷60元門票

2025-12-16 19:39
國際足總（FIFA）主席英凡蒂諾與大力神盃。（新華社）

2026世界盃決賽門票破4000美元 球迷感到「背叛」

2025-12-13 22:46
阿根廷球王梅西訪問印度出席活動，卻引發「快閃爭議」。他在加爾各答鹽湖體育場現身僅約20分鐘即離場，部分失望的球迷情緒失控，拆毀座椅、破壞場內橫幅與帳棚，並朝球場投擲塑膠椅與水瓶，現場一度混亂。(美聯社)

花錢看梅西卻只看到政客 印度球迷失控拆椅子、丟瓶子

2025-12-14 02:30
12月13日，谷愛凌在頒獎儀式上慶祝。(新華社)

滑雪世界盃雲頂站 谷愛凌3連冠：我有一顆大心臟

2025-12-13 18:19

超人氣

更多 >
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
申請綠卡、入籍須知 USCIS照片新規即刻生效

申請綠卡、入籍須知 USCIS照片新規即刻生效
好人緣是他們：4生肖「人脈通錢脈」年底準備翻身

好人緣是他們：4生肖「人脈通錢脈」年底準備翻身
中國民眾「走線」美國無門 改走歐洲目標德國

中國民眾「走線」美國無門 改走歐洲目標德國
華女老闆從未涉黃 卻被控淫媒罪 只因一疏忽

華女老闆從未涉黃 卻被控淫媒罪 只因一疏忽