助他拿下24冠6個大滿貫 阿爾卡拉斯與恩師費雷羅「分手」

阿爾卡拉斯2024年獲得法網冠軍後與費雷羅合影。（路透檔案照）

西班牙網球明星阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz）17日通過個人社交媒體宣布，與恩師費雷羅（Juan Carlos Ferrero）「分手」。

當今男子網壇頭號選手阿爾卡拉斯在文中透露：「在共同走過長達7年的旅程後，我和胡安（費雷羅）決定結束球員和教練的合作關係。」他寫道：「我們一起成功登上了頂峰。我想如果我們終要在體育之路上分道揚鑣，那也應是從這個我們曾為之努力奮鬥、渴望到達的高處分手。」

回顧兩人一路走來的師徒情誼，阿爾卡拉斯感謝費雷羅讓自己童年的夢想成真，並向對方送上誠摯祝福。在他看來，費雷羅不僅幫助自己成為一名出色的運動員，還使他「成長為一個更好的人」。他說：「我享受這一路走來的過程，也將永遠銘記這段旅程。」

與此同時，費雷羅也在個人社交媒體上發文。他說：「今天是個難熬的日子，我難以用言語表達我的感受。道別總是很難，尤其是當我們有那麼多共同經歷的時候。」他還表示：「我們曾一起努力，一起成長，一起分享難忘的記憶。」

費雷羅從阿爾卡拉斯征戰職業網壇之初便一直陪伴其左右。在費雷羅執教期間，阿爾卡拉斯共拿到24個冠軍，其中包括六座大滿貫。今年費雷羅又幫助阿爾卡拉斯鎖定ATP年終排名第一，並與其另一名教練薩洛佩斯一道當選ATP年度最佳教練。他也是該獎項創立以來首位兩次獲得這一殊榮的教練。

據透露，洛佩斯將在接下來的時間裡獨自擔任阿爾卡拉斯的教練，並陪伴他征戰澳網。