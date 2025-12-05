我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛城菁英私校竟有「親吻俱樂部」8歲女童被迫口交

「團結人民 為未來世代帶來希望」川普獲頒和平獎

2026美加墨世界盃分組抽籤 未出現「死亡之組」

新華社華盛頓12月5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026美加墨世界盃小組賽分組抽籤儀式在美國首都華盛頓舉行。（美聯社）
2026美加墨世界盃小組賽分組抽籤儀式在美國首都華盛頓舉行。（美聯社）

5日，2026美加墨世界盃小組賽分組抽籤儀式在美國首都華盛頓舉行，「死亡之組」並未出現。A組的墨西哥隊和南非隊將於2026年6月11日在墨西哥城打響揭幕戰。

本屆世界盃首次擴軍至48支球隊，分為A至L共12個小組。東道主球隊美國、加拿大和墨西哥以及世界排名前九的球隊為種子隊，其餘球隊根據世界排名依次分檔。四支歐洲區附加賽球隊和兩支洲際附加賽球隊自動分入第四檔。

為保證參賽隊伍分佈均衡，本次抽籤確保世界排名前四的西班牙、阿根廷、法國和英格蘭隊被分入不同的半決賽路徑。此外，每個小組必有一支歐洲區球隊，但不會超過兩支，其他區球隊不會在同一小組相遇。

具體分組結果為:A組：墨西哥、南非、南韓、歐洲區附加賽D隊；B組：加拿大、歐洲區附加賽A隊、卡達、瑞士；C組：巴西、摩洛哥、海地、蘇格蘭；D組：美國、巴拉圭、澳洲、歐洲區附加賽C隊；E組：德國、庫拉索、象牙海岸、厄瓜多；F組：荷蘭、日本、歐洲區附加賽B隊、突尼西亞；G組：比利時、埃及、伊朗、紐西蘭；H組：西班牙、維德角、沙烏地阿拉伯、烏拉圭；I組：法國、塞內加爾、洲際附加賽2隊、挪威；J組：阿根廷、阿爾及利亞、奧地利、約旦；K組：葡萄牙、洲際附加賽1隊、烏茲別克斯坦、哥倫比亞；L組：英格蘭、克羅埃西亞

、迦納、巴拿馬。

從簽位來看，各組整體實力較為平均，再加上小組前兩名和八個成績最好的小組第三都能晉級淘汰賽，可以說本次抽籤並未產生真正意義上的「死亡之組」。

這將是墨西哥隊與南非隊自2010年世界盃後，再次在世界盃揭幕戰交手。法國隊與挪威隊同組，姆巴佩和哈蘭德將迎來直接對話。此外，巴西隊和摩洛哥隊所在的C組、英格蘭隊和克羅埃西亞所在的L組整體實力較強。

歐洲區附加賽包括義大利、瑞典、土耳其、丹麥隊等隊。義大利隊若成功晉級，將落位B組。洲際附加賽有新喀里多尼亞、牙買加、民主剛果、玻利維亞、蘇里南和伊拉克隊參賽，伊拉克隊若成功晉級，將落位I組。附加賽將在2026年3月舉行，屆時最後6支參賽球隊將全部確定。

墨西哥 世界盃 南非

上一則

烏克蘭跳水冠軍轉投俄羅斯 遭控背叛…除名、剝奪榮譽

延伸閱讀

NBA／哈登、雷納德攜手飆48分 快艇開除保羅首戰就止敗

NBA／哈登、雷納德攜手飆48分 快艇開除保羅首戰就止敗
NBA／「吹密」再啟？安戴托昆波和公鹿談自身未來 但教頭否認

NBA／「吹密」再啟？安戴托昆波和公鹿談自身未來 但教頭否認
場邊人語／勇士失堅 雷霆領先

場邊人語／勇士失堅 雷霆領先
NBA／保羅突遭快艇裁掉 控衛之神恐提前結束最後一季

NBA／保羅突遭快艇裁掉 控衛之神恐提前結束最後一季

熱門新聞

美國職籃NBA洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾（Elden Campbell，中）2日逝世，享年57歲。美聯社

NBA／曾與Kobe和歐尼爾聯手 湖人前中鋒坎貝爾逝世

2025-12-03 15:39
YTR「拉西哥LAC」開箱大谷翔平50/50紀錄卡盒，意外抽出全球僅三張超級神卡兌換券 。圖／翻攝自YT拉西哥 LAC

台網紅開出大谷翔平「神卡」價值逾百萬…原地財富自由

2025-11-28 14:22
美國職籃NBA傳奇控衛保羅（Chris Paul）與洛杉磯快艇隊的緣分已告一段落。路透

NBA／保羅突遭快艇裁掉 控衛之神恐提前結束最後一季

2025-12-03 14:07
林倪安曾經上過「綜藝大集合」。(圖／摘自Instagram)

遭爆和高志綱不倫 林倪安打破沉默發聲了

2025-12-03 09:30
烏克蘭跳水運動員里斯昆今年7月在新加坡比賽的檔案照。（美聯社）

烏克蘭跳水冠軍轉投俄羅斯 遭控背叛…除名、剝奪榮譽

2025-12-05 14:01
詹姆斯。(路透)

NBA／詹姆斯為勝利斷送紀錄 連1297場得分上雙恐成最難破紀錄

2025-12-05 01:10

超人氣

更多 >
年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識
趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」
中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了
紐時：在美國蓋晶片廠很難的1萬8千個理由

紐時：在美國蓋晶片廠很難的1萬8千個理由
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用