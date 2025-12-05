我的頻道

CDC終結10年方針不建議嬰兒接種疫苗…今日你應知道5件事

如何對抗川普移民掃蕩 1套因應策略儼然成型

烏克蘭跳水冠軍轉投俄羅斯 遭控背叛…除名、剝奪榮譽

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭跳水運動員里斯昆今年7月在新加坡比賽的檔案照。（美聯社）
烏克蘭23歲歐洲跳水冠軍里斯昆（Sofiia Lyskun）曾在2024年歐洲游泳錦標賽（European Aquatics Championships）奪得女子雙人10公尺高臺金牌，日前卻公開將國籍轉為俄羅斯。烏克蘭跳水協會因此希望全面撤銷她的所有獎項。烏克蘭國家奧委會主席古薩特（Vadim Guttsait）甚至形容她的決定是「背叛」。

里斯昆曾4度獲得歐洲冠軍，2次參加奧運。BBC報導，她接受俄羅斯《消息報》（Izvestia）採訪時表示，近年覺得自己在烏克蘭教練體系下已不再「有所成長」，而且那些教練「全都是體操或彈簧床運動員出身」。俄羅斯官媒RT則轉述，出身烏東盧甘斯克的里斯昆透露，烏克蘭內部存在政治壓力，要求她切斷與俄羅斯的聯繫。

里斯昆表示，她的第一位教練雖在俄烏衝突升級後搬到莫斯科，但兩人仍保持聯繫，這也讓她多次遭到訓斥。訓練營的工作人員告訴她：「其他人都沒有和俄羅斯人聯繫」，她無法理解為什麼這種說法只針對她，更指責烏克蘭體壇自我標榜「超脫政治」，但運動員「卻是最先感受到壓力的人」。

另外，里斯昆也對烏克蘭的訓練方式感到長期不滿，認為「專業要求未被滿足」。她表示，目前已正式取得俄羅斯國籍，計畫先參加國內賽，之後代表俄羅斯出戰國際舞台。烏克蘭跳水協會則抨擊，里斯昆從未事先告知協會、教練團或青年與體育部，對其行為表達「深切憤慨並予以強烈譴責」。

聲明中表示：「此類行為完全不可接受，因為它不僅敗壞個別運動員的名聲，也貶損整支烏克蘭代表隊。這支隊伍每天都在無私奮戰，爭取在國際舞台上代表國家的權利。」

自俄羅斯於2022年入侵烏克蘭以來，俄羅斯和白俄羅斯的運動員曾被禁止參加世界游泳錦標賽，但這些限制此後已逐步放寬。但烏克蘭跳水協會執行委員會召開臨時會議，一致決議立即將里斯昆開除出烏克蘭代表隊，並「撤銷她在協會名義下所獲得的所有頭銜和獎項」，還決定呼籲國際體育機構提出呼籲，依照現行國際標準，暫停里斯昆的國際賽參賽資格，

烏克蘭 白俄羅斯 盧甘斯克

