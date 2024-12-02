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中華隊競技疊杯亞錦賽奪48金 13歲少女包辦10冠

記者曾思儒／即時報導
全場最大獎項All around個人三加總不分男女冠軍盃由台灣賽德克族女孩莎瑪巴紹（左二）摘下，第三名選手也是台灣選手呂采凌 （左一）。（圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供）
全場最大獎項All around個人三加總不分男女冠軍盃由台灣賽德克族女孩莎瑪巴紹（左二）摘下，第三名選手也是台灣選手呂采凌 （左一）。（圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供）

中華代表隊94名選手赴馬來西亞參加「2024競技疊杯亞洲盃錦標賽」，今天賽事完美落幕，中華隊共獲得48金、49銀、39銅佳績，且刷新4項世界紀錄，另外產生一位「三冠王」和一位「三冠后」。

影片來源：YouTube@公視新聞網

本屆參賽國家共有來自馬來西亞、台灣、南韓、新加坡、中國、蒙古、日本、泰國香港、菲律賓、澳大利亞，共11國家城市、487位選手，全場最大獎項「All around個人三加總不分男女」冠軍盃就由台灣年僅13歲的賽德克族女孩莎瑪巴紹奪下。

來自桃園慈文國中的莎瑪巴紹成為全場最快選手，不僅是14歲女子組三冠后及個人三項加總冠軍，個人3-3-3及3-6-3項目還是S.O.C是全場不分齡女子組第一名，S.O.C女子組個人3-6-3以1.888秒成功刷新自己13-14歲女子組的原世界紀錄1.952秒，大會再頒發Top 5 Female個人3項加總，加上與隊友組TAIWAN WOLF隊也奪下2個項目冠軍，一人就貢獻10金，成大贏家。

本屆表現亮眼的選手還有雙冠后呂采凌，她個人貢獻7金，14歲女子個人項目奪二冠外個人三項加總冠軍，更是SOC 不分齡女子個人Cycle第一名、同時也是全場最大獎項All around個人三加總不分男女第二快的女子選手；她與隊友所組TAIWAN SHARK隊在14歲以下組團體賽3個項目皆奪冠，更成為全場不分齡S.O.C挑戰賽冠軍隊伍，可以稱之為本屆亞洲賽最快的隊伍。

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