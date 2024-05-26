大坂直美復出後奪法網首勝 次輪有望對決斯威雅蒂

大坂直美挺進法國網球公開賽第二輪。(路透)

日本網球女將大坂直美 今天於法國網球公開賽首輪擊敗義大利選手布隆澤蒂，這是她3年來首次挺進法網 第2輪，屆時有機會迎戰現任世界球后斯威雅蒂。

影片來源：YouTube Roland-Garros

大坂直美（Naomi Osaka）因為心理健康問題和懷孕生產等原因，從2022年9月中斷網球生涯16個月，直到今年初才復出，目前女網單打世界排名為第134名。

法新社報導，大坂直美復出之後在法網的首場比賽表現不穩，但最終仍以6比1、4比6、7比5擊倒布隆澤蒂（Lucia Bronzetti）。

大坂直美表示：「回來的感覺真的很棒，我很感謝能回到這裡站在大家面前。」

如果波蘭籍的世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）明天能晉級次輪，她將對決大坂直美，兩人都曾拿下4座大滿貫賽金盃。

大坂直美與斯威雅蒂過去曾交手兩次，上一次是2022年邁阿密網球公開賽，當時是斯威雅蒂勝出。

今天是大坂直美2022年出戰澳洲網球公開賽以來，首次贏得大滿貫賽事。當年她出戰法網及美國網球公開賽都於首輪落敗，今年初復出後也在澳網 首輪出局。

大坂直美的法網最佳紀錄是止步第3輪賽事，她所有大滿貫賽冠軍都是在澳網及美網拿下。