我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京地標李自成銅像將遷離 引民眾議論聯想

卡達航空班機也遇亂流釀12傷 乘客：送餐時發生

大坂直美復出後奪法網首勝 次輪有望對決斯威雅蒂

中央社巴黎26日綜合外電報導
大坂直美挺進法國網球公開賽第二輪。(路透)
大坂直美挺進法國網球公開賽第二輪。(路透)

日本網球女將大坂直美今天於法國網球公開賽首輪擊敗義大利選手布隆澤蒂，這是她3年來首次挺進法網第2輪，屆時有機會迎戰現任世界球后斯威雅蒂。

影片來源：YouTube Roland-Garros

大坂直美（Naomi Osaka）因為心理健康問題和懷孕生產等原因，從2022年9月中斷網球生涯16個月，直到今年初才復出，目前女網單打世界排名為第134名。

法新社報導，大坂直美復出之後在法網的首場比賽表現不穩，但最終仍以6比1、4比6、7比5擊倒布隆澤蒂（Lucia Bronzetti）。

大坂直美表示：「回來的感覺真的很棒，我很感謝能回到這裡站在大家面前。」

如果波蘭籍的世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）明天能晉級次輪，她將對決大坂直美，兩人都曾拿下4座大滿貫賽金盃。

大坂直美與斯威雅蒂過去曾交手兩次，上一次是2022年邁阿密網球公開賽，當時是斯威雅蒂勝出。

今天是大坂直美2022年出戰澳洲網球公開賽以來，首次贏得大滿貫賽事。當年她出戰法網及美國網球公開賽都於首輪落敗，今年初復出後也在澳網首輪出局。

大坂直美的法網最佳紀錄是止步第3輪賽事，她所有大滿貫賽冠軍都是在澳網及美網拿下。

大坂直美 法網 澳網

上一則

田徑／1萬米跑進29分 24歲肯亞選手刷新女子世界紀錄

延伸閱讀

網球／吞敗還傳健康問題 約帥談衛冕法網：我很擔心

網球／吞敗還傳健康問題 約帥談衛冕法網：我很擔心
中國24省修訂「控菸」法 網酸：自欺欺人的形式主義

中國24省修訂「控菸」法 網酸：自欺欺人的形式主義
網球／魯德直落2擊敗「黑馬」勇奪日內瓦男單第3冠

網球／魯德直落2擊敗「黑馬」勇奪日內瓦男單第3冠
法網／紅土大滿貫最終戰？納達爾：很大機會但非百分百

法網／紅土大滿貫最終戰？納達爾：很大機會但非百分百

熱門新聞

趙露思擔任巴黎奧運火炬手。（取材自微博）

巴黎奧運／女星趙露思擔任火炬手：早上3:30就起床怕遲到

2024-05-18 19:45
柯瑞的乾妹妹布琳克與大谷合影。 （截圖自道奇官方X）

MLB／柯瑞乾妹與大谷翔平合照 高身長驚艷眾人

2024-05-21 18:53
羽生結弦。（路透資料照片）

花滑／羽生結弦105天短命婚 傳「賠本拋售」1億日幣婚房

2024-05-19 22:21
2024英雄聯盟季中邀請賽（MSI）GEN戰隊戰勝BLG戰隊。（新華社）

英雄聯盟季中邀請賽 南韓擊敗中國 韓選手Peyz擊殺創紀錄

2024-05-19 13:04
愛德華(左)16分、8籃板、7助攻。(美聯社)

NBA／落後20分驚奇逆轉 灰狼淘汰衛冕軍金塊寫G7紀錄

2024-05-19 22:45
溜馬隊和尼克隊今天進行東區準決賽驟死第7戰，溜馬以130：109帶走勝利，繼2014年後再闖東區決賽。 （美聯社）

NBA／布朗森驟死戰傷退 溜馬連趕2戰淘汰尼克

2024-05-19 18:29

超人氣

更多 >
台灣買鹽酥雞變考試？點餐卡「特殊設計」 店員一句話讓中國遊客傻了

台灣買鹽酥雞變考試？點餐卡「特殊設計」 店員一句話讓中國遊客傻了
電動車失控翻倒 紐約華婦頭撞地 腦死命危

電動車失控翻倒 紐約華婦頭撞地 腦死命危
MLB／舊金山台灣日 黃仁勳穿93號球衣 象徵NVIDIA創辦年分

MLB／舊金山台灣日 黃仁勳穿93號球衣 象徵NVIDIA創辦年分
矽谷工程師殺妻案凶宅 開價212萬 7天出價截止

矽谷工程師殺妻案凶宅 開價212萬 7天出價截止
拜登：堅定維護台海和平穩定 願使用武力保護盟友

拜登：堅定維護台海和平穩定 願使用武力保護盟友