MLB／國土安全部也調查水原一平 大谷團隊拒談是否提告

前大谷翔平專任翻譯水原一平。(美聯社)

道奇隊日本球星大谷翔平 前任翻譯水原一平涉及非法賭博，不只遭到國稅局 （IRS）調查，國土安全部 也確定調查對象包含水原，只不過大谷團隊對於是否提告仍三緘其口。

水原一平因積欠大筆賭債，還款紀錄中出現大谷翔平帳戶，大谷翔平代表律師指控大谷是大規模盜取金錢案件的受害者，大谷翔平也澄清自己從未賭博，運動媒體「ESPN」反覆確認細節。

大谷團隊對於大谷遭到盜取金錢一事是否提告拒絕作出回應，ESPN另外詢問當地警方、聯邦調查局以及所有可能調查的機構，但也都沒有獲得確認。

不過國土安全部在昨天證實，正與國稅局合作，調查水原一平涉及的案件，但拒絕說明詳細案情，也無法回覆是否調查大谷團隊提出的盜竊指控或是有無與大谷團隊聯繫。

國土安全部發言人表示，國土安全局洛杉磯部門正在與國稅局合作，調查一起聯邦案件，其中涉及的人物包含水原一平，除此之外無法多做評論。

而日前國稅局就已經向ESPN證實，正在調查非法博弈公司的莊家波伊爾（Mathew Bowyer），也包含水原一平，但拒絕透露是否與大谷團隊聯繫。