MLB／大聯盟不打算調查大谷翔平 目前不會處罰

大谷翔平(右)與水原一平。(美聯社資料照)

大谷翔平 在南韓 的海外開幕戰籠罩陰霾，賽前爆出隨身翻譯水原一平遭解雇，原因是涉及非法賭博，且有大谷翔平帳戶牽涉金流，外界擔心大谷是否因此受到處分，而運動媒體「The Athletic」指出，大聯盟不打算針對大谷進行調查。

The Athletic記者阿達亞（Fabian Ardaya）在社群平台X上指出，根據大聯盟官方人士表示，大谷翔平目前不會面臨處罰，而且相信也不會針對他進行調查。

根據大聯盟的21 (d)(3) 規定，任何球員、裁判或球團及聯盟的官方人員或受聘人員，只要透過非法賭博下注，或是成為非法賭博的中間人，都會受到處罰，由大聯盟主席視情節輕重做出處置。

2015年馬林魚隊投手柯沙特（Jarred Cosart）觸犯此條文，不過經過大聯盟調查後，判定他並未對棒球下注，僅針對他的非法賭博活動進行罰款，也未禁賽。

跟大谷翔平從天使隊一路到道奇 隊的水原一平，被查出透過非法運動博奕莊家下注，且因積欠450萬美元賭債，其中有100萬美元還債的金錢來自大谷翔平的帳戶，水原被指控盜用帳戶。

然而水原受訪時曾一度指出，是由大谷翔平協助償還賭債，隨後改口大谷並不知情，說詞反覆令人疑信參半，日本媒體擔心，由於大谷是這筆資金流動的關鍵人物，如果走法律程序，大谷勢必成為調查對象，且需更多證據才能完全撇清關係。