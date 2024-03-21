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MLB／最強變最慘…山本由伸首秀1局失5分 改寫日投紀錄

記者蘇志畬／即時報導
山本由伸初登板被打爆。(美聯社)
山本由伸初登板被打爆。(美聯社)

頂著「日本最強投手」的稱號，山本由伸加盟道奇隊後的生涯初登板慘遭震撼，面對教士隊僅投1局丟掉5分，寫下日本投手在大聯盟初登板的最慘紀錄，個人過去在日職118場先發也未曾見過。

山本由伸今天在大聯盟南韓海外開幕戰登板，生涯在美職投出的第1球就被波賈茲（Xander Bogaerts）敲出安打，開啟一連串亂流，第1局就面對一整輪打線，被敲4支安打，另有2次四死球、2次三振，足足投了43球。

道奇隊也沒讓山本由伸繼續投第2局，生涯初登板留下1局失5分的難堪成績，根據「日刊體育」報導，山本由伸日職118次先發從未有過1局就被KO的狀況。

而日本投手曾在大聯盟留下先發紀錄過去共有29人，先發初登板最短局數就是1局，由1999年大家友和所保持，不過當時他丟掉5分僅2分責失，防禦率18.00，山本由伸目前防禦率高達45.00，只撐1局且丟掉5分都是責失，寫下最慘紀錄。

日本投手在大聯盟先發初登板最高責失紀錄是8分，去年藤浪晉太郎作為運動家隊先發登板，2.1局丟掉8分，防禦率30.86；而洋基隊井川慶在在2007年初登板時5局丟掉7分，自責分排第二多。

影片來源：YouTube ESPN

日本 道奇 洋基

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