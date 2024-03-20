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偷大谷翔平的錢還賭債 水原一平Instagram被球迷灌爆：你搞屁啊

編譯徐榆涵／即時報導
美國職棒大聯盟（MLB）球星大谷翔平(圖右)的隨行翻譯水原一平(圖左)，因涉嫌竊取大谷至少450萬美元進行非法賭博，遭到道奇隊開除。（美聯社）
美國職棒大聯盟（MLB）球星大谷翔平(圖右)的隨行翻譯水原一平(圖左)，因涉嫌竊取大谷至少450萬美元進行非法賭博，遭到道奇隊開除。（美聯社）

美國職棒大聯盟（MLB）球星大谷翔平的隨行翻譯水原一平，因涉嫌竊取大谷至少450萬美元進行非法賭博，遭到道奇隊開除，震驚外界，許多不敢置信的球迷紛紛湧入水原一平的Instagram留言直呼「你到底在幹嘛？」。

水原一平個人Instagram的最新貼文仍停留在去年12月14日，當時他在大谷確定轉戰道奇隊後特別發文向洛杉磯天使隊（Los Angles Angels）球迷告別，稱「感謝球迷們過去6年的支持，我會想念你們的，這些都是肺腑之言，能進入天使隊這個大家庭是莫大的榮幸，祝你們一切都好，謝謝你，天使球迷們！」。

不過隨著21日爆出水原一平涉入非法賭博、偷大谷的錢用來還債後，許多不解與憤怒的球迷湧入該篇貼文留言，要他解釋清楚，直呼「老兄，你到底做了什麼？」、「搞屁啊！水原一平」、「無法相信，好愛水原，希望只是個謊」以及「為什麼要偷大谷的錢」，也有球迷心痛表示，「到底為什麼啊老兄？你在一個超棒的環境中有份超棒的工作，但你卻毀掉和大谷的好關係，希望你能找到心中的平靜」。

大谷翔平目前正在南韓參加道奇隊海外開幕戰，至今未對此發表評論，不過從他的個人Instagram上可看出，已經解除對水原的追蹤，而水原的Instagram則仍有追蹤大谷。

許多球迷湧入水原一平的Instagram留言。（取自Instagram）
許多球迷湧入水原一平的Instagram留言。（取自Instagram）

道奇 大谷翔平 洛杉磯

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