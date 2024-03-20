我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛女子被占屋反遭捕 引發社區憤怒

德州入境哨48小時抓到5起人口走私 3美國公民被捕

MLB／漏踩壘包變出局 大谷翔平好糗：完全是我的失誤

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平在首爾開幕戰的比賽中因漏踩壘包導致出局。（美聯社）
大谷翔平在首爾開幕戰的比賽中因漏踩壘包導致出局。（美聯社）

道奇隊在南韓海外開幕戰首場以5：2擊敗教士隊，搶下今年例行賽第1勝，大谷翔平敲出2安，還貢獻1打點、1盜壘，但提到8局上的回壘漏踩壘包，他苦笑說：「完全是我的失誤。」

大谷翔平穿上道奇隊球衣的首戰，全場5打數2安打，分別在3局上及8局上，8局上的適時一擊為道奇隊打回1分，道奇隊也在該局逆轉比數。

「最棒的就是贏球了。」大谷翔平賽後接受訪問時表示：「尤其球隊在後半段逆轉比數感覺到是很強的隊伍，能夠打出更多這樣的比賽，就能拿下更多勝利。」

前2打席大谷翔平對戰前輩達比修有，1次敲出滾地出局、1次敲安，大谷翔平表示：「面對的是很棒的球，所以每一球我都聚精會神，2個打席都不好應付，還好有敲出那1支安打。」

特別的是，8局上道奇隊先靠高飛犧牲打、拉克斯（Gavin Lux）強勁滾地球擊穿一壘手手套的失誤超前比數，貝茲（Mookie Betts）敲回第3分，大谷翔平再補上適時一擊，帶有1分打點，但隨後大谷翔平面對隊友敲出深遠高飛球被接殺，人已經跑過二壘，卻在跑回一壘時漏踩二壘壘包，變成雙殺守備，道奇攻勢歸零。

大谷翔平坦言那個跑壘純粹是自己失誤，「我心中是想要碰觸壘包後再回去，但判定是沒有回壘，這點我會好好反省。」

大谷翔平 道奇 南韓

上一則

MLB／大谷翔平代言收入榜第一 另14名加起來都追不上

延伸閱讀

MLB／大谷翔平代言收入榜第一 另14名加起來都追不上

MLB／大谷翔平代言收入榜第一 另14名加起來都追不上
道奇教士首爾開幕戰前夕傳炸彈威脅 揚言「傷害大谷翔平」

道奇教士首爾開幕戰前夕傳炸彈威脅 揚言「傷害大谷翔平」
MLB／大谷翔平有專屬logo了 猶如漫畫走出體現真實人生

MLB／大谷翔平有專屬logo了 猶如漫畫走出體現真實人生
MLB／大谷翔平婚事保密超嚴！連橄欖球選手大舅子都不知情

MLB／大谷翔平婚事保密超嚴！連橄欖球選手大舅子都不知情

熱門新聞

道奇隊官方攝影分享晚宴照片，大谷翔平夫婦是最大焦點。（截圖自jon.soohoo IG影片）

MLB／大谷夫婦晚宴私服亮相 氛圍甜而不膩 球迷羨慕：結婚真棒

2024-03-16 23:50
大谷翔平出發前往南韓準備進行海外開幕戰，限時動態照片中身旁的人疑似就是新婚妻子。(圖／取自大谷翔平Instagram)

MLB／大谷翔平公布新婚妻合照 高䠷田中相隨前往海外開幕戰

2024-03-14 12:34
日媒及網友發現，大谷翔平的母親和其妻子兩人似乎長得十分相像，也讓網友直呼，原來男生都在尋求像母親的女子結婚。擷自X平台及大谷Instagram

大谷微妙「炫妻」掀熱議 日本球迷驚覺好像大谷媽媽

2024-03-14 21:40
我國女網「一姊」謝淑薇（右），和比利時搭檔梅騰絲（左）在印地安泉女網賽再闖決賽，以6：3、6：4擊敗對手，謝淑薇捧冠、重返世界第一。美聯社

印地安泉女網奪第4冠重返球后 謝淑薇復出不到1年寫傳奇

2024-03-16 16:24
林書豪資料照。(特派記者曾思儒／攝影)

林書豪靜脈雷射爭議禁賽5場 無緣PLG年度MVP

2024-03-19 12:05
大聯盟日籍球星大谷翔平妻子首度曝光，原來是2017年曾在台參加瓊斯盃的日本國家代表隊當家大前鋒田中真美子。（記者黃仲裕／攝影）

MLB／誰是田中真美子？與大谷翔平同樣熱血不認輸

2024-03-15 05:12

超人氣

更多 >
華人機場接送 內捲激烈服務出奇招

華人機場接送 內捲激烈服務出奇招
南加校園霸凌 優秀女生被暴打 眾同學袖手旁觀

南加校園霸凌 優秀女生被暴打 眾同學袖手旁觀
英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除
全球百大空污城市99個在亞洲 影響數十億人 這3國最嚴重

全球百大空污城市99個在亞洲 影響數十億人 這3國最嚴重
廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了

廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了