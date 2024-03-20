MLB／漏踩壘包變出局 大谷翔平好糗：完全是我的失誤

大谷翔平在首爾開幕戰的比賽中因漏踩壘包導致出局。（美聯社）

道奇 隊在南韓 海外開幕戰首場以5：2擊敗教士隊，搶下今年例行賽第1勝，大谷翔平 敲出2安，還貢獻1打點、1盜壘，但提到8局上的回壘漏踩壘包，他苦笑說：「完全是我的失誤。」

大谷翔平穿上道奇隊球衣的首戰，全場5打數2安打，分別在3局上及8局上，8局上的適時一擊為道奇隊打回1分，道奇隊也在該局逆轉比數。

「最棒的就是贏球了。」大谷翔平賽後接受訪問時表示：「尤其球隊在後半段逆轉比數感覺到是很強的隊伍，能夠打出更多這樣的比賽，就能拿下更多勝利。」

前2打席大谷翔平對戰前輩達比修有，1次敲出滾地出局、1次敲安，大谷翔平表示：「面對的是很棒的球，所以每一球我都聚精會神，2個打席都不好應付，還好有敲出那1支安打。」

特別的是，8局上道奇隊先靠高飛犧牲打、拉克斯（Gavin Lux）強勁滾地球擊穿一壘手手套的失誤超前比數，貝茲（Mookie Betts）敲回第3分，大谷翔平再補上適時一擊，帶有1分打點，但隨後大谷翔平面對隊友敲出深遠高飛球被接殺，人已經跑過二壘，卻在跑回一壘時漏踩二壘壘包，變成雙殺守備，道奇攻勢歸零。

大谷翔平坦言那個跑壘純粹是自己失誤，「我心中是想要碰觸壘包後再回去，但判定是沒有回壘，這點我會好好反省。」