台式應援躍上MLB官網 「女孩如充電線帶來能量」

中華職棒啦啦隊文化躍上大聯盟官網，今天以長文報導啦啦隊女孩如何改變台灣棒球。（聯合報系資料照）

中華職棒啦啦隊文化躍上大聯盟官網，今天以長文報導啦啦隊女孩如何改變台灣棒球，洋投鋼龍（​Drew Gagnon）、具備旅美資歷的林子偉都成受訪對象，知名球評曾文誠、網紅台南Josh也都在其中分享見聞。

這篇長文來自記者德羅塔（Casey Drottar）之筆，詳述中職曾經歷假球案衝擊，2009年「黑象事件」之後進場人數急劇下降，4隊時代苦思提振票房的方式，Lamigo桃猿隊去了一趟亞職大賽看到南韓 職棒加油文化，2013年引進「猿風加油」，電子音樂加上女孩舞蹈帶動，從此成為台灣棒球場的「標配」。

鋼龍回憶初到台灣時，第一次感受台式加油的震撼，「我根本無法想像，音樂聲超大，我在牛棚裡甚至必須用喊的。」他說自己以前喜歡安靜的牛棚，但現在不一樣了，「聲音越大，我就越來勁，因為這是我在這裡必須適應的。」

林子偉也提到，當現場有這麼多加油聲音在為自己加油，讓選手越有動力想要打得更好，「你會想要有好的打席內容，回應球迷的支持，心理上確實會有影響，因為那刺激你要打得更好。」

中信兄弟、富邦悍將隊啦啦隊長小白和崔維斯也都在訪問中佔據一角，崔維斯形容台式應援就像手機的充電線，「球迷平日來到球場，有些人是剛下班，他們的電量已經幾乎耗盡，棒球比賽就像插座，我認為啦啦隊女孩就像手機和插座之間的充電線，看場比賽讓球迷感覺自己又充滿電量。」

啦啦隊女孩已成比賽不可或缺的角色，甚至不乏球迷是專為女孩而來，曾文誠提到即便是周二的比賽，都可能有超過4000名球迷進場，這以平日例行賽來說已是很好的數字，「而其中有許多是為了啦啦隊而來。」台南Josh則說：「台灣球迷常常開玩笑，當你走到路上，認出女孩還比認出球員的可能性更高。」他說在台灣就算本身不是棒球迷，也可能為了享受音樂、享受應援舞蹈而進場，啦啦隊文化對民眾來說是很好的入門。