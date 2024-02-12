超級盃／生涯第3度捧MVP 馬霍姆斯：為隊友感到驕傲

馬霍姆斯(右)獲得超級盃 MVP。（路透）

酋長今天在超級盃 史上第二度的延長賽中以25：22險勝49人，成為史上第4支在5年內3度奪冠的球隊，而在延長賽最後3秒送出關鍵傳球的當家球星馬霍姆斯（Patrick Mahomes）也生涯第3度獲選為超級盃MVP，賽後他也直言，這個賽季球隊歷經不少逆境，但最終還是挺過來了，讓他為球隊感到驕傲。

酋長今天在超級盃與49人展開纏鬥，在上半場還一度以0：10落後，靠著哈克（Harrison Butker）的連續射門得分，其中包括打破超級盃紀錄的57碼長射，加上馬霍姆斯在第三節和延長賽倒數3秒的關鍵傳球達陣，最終才以25：22逆轉氣走49人，奪下隊史第5冠，也是近5年來的第3冠。

而馬霍姆斯也在賽後獲選為超級盃MVP，生涯第3度獲得此殊榮，也是史上第4位3度以上贏得超級盃MVP的球員，談到球隊本季克服不少逆境，並在最終完成2連霸，馬霍姆斯說：「儘管這個賽季我們遭遇很多的逆境，但今天晚我們還是挺過來了，我為這些傢伙感到驕傲，這真的太棒、太傳奇了。」

馬霍姆斯賽後也不忘將功勞歸給接住他最後一次傳球的哈德曼（Mecole Hardman），他說：「他今年與很多逆境做了對抗，你必須誇讚他，因為他真的很特別。」

至於今天第二節一度被拍到在場邊將教練撞退了好幾步的凱爾西（Travis Kelce），今天則是在女友泰勒絲 從東京趕到拉斯維加斯助威下，高捧個人生涯第3冠，在被問到與教練的衝突時他則說：「你們都看到了？但我會保守秘密，我只是告訴他我有多愛他。」

而根據統計，今天超級盃共吸引6萬1629名球迷進場觀賽，創下繼3年前疫情大流行外，史上最低的入場數。