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MLB／大谷翔平保全多達30人 隊友從未見過此事被嚇到

記者藍宗標／即時報導
大谷翔平(中)由保全護送。(美聯社)
大谷翔平(中)由保全護送。(美聯社)

大聯盟春訓倒數，大谷翔平道奇隊簽下10年7億美元驚人合約，寫下空前紀錄，不只全美球迷，就連新隊友也想更進一步了解這位日籍巨星，重砲三壘手孟西（Max Muncy）就被他的龐大保全陣容嚇到。

孟西在「Foul Territory」的YouTube直播談到，新球季一定會塞爆媒體和球迷，隊友之間還未聊到此事，不過所有人都明白。

大谷旋風橫掃全美，孟西最近終於在道奇球迷會見識這位「二刀流」球星的威力，他說：「大谷周圍都是保全人員，約有30名工作人員，我們從未看過這種事，就連王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）也不曾如此。」

除了訝異大谷受到嚴密戒備，孟西也揭露大谷以後在休息室的座位，就在2018年MVP貝茲（Mookie Betts）旁邊，離自己也不遠。他說：「大谷和貝茲都有好幾個置物櫃，我只有一個比較大的，沒有太多東西要放。」

道奇在2020年縮水球季奪下隊史第7座世界大賽冠軍，接下來3個球季勝場都達三位數，但季後賽表現不佳，尤其前年、去年都在分區系列賽出局，不敵同區的教士（1勝3敗）、響尾蛇隊（3連敗），今年能否順利封王值得觀察。

道奇 大谷翔平 世界大賽

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