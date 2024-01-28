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澳網近24年來首見 謝淑薇混雙、女雙都奪冠

中央社台北28日電
台灣名將謝淑薇與比利時搭檔梅丹斯捧澳網金盃躍起慶祝。(美聯社)
台灣名將謝淑薇與比利時搭檔梅丹斯捧澳網金盃躍起慶祝。(美聯社)

2天前才舉起澳網混雙金盃，台灣名將謝淑薇今天女雙決賽與比利時搭檔梅丹斯，以直落2橫掃烏克蘭的克奇諾與拉脫維亞的奧斯塔朋科，謝淑薇包攬2冠不僅締造台將紀錄，更是澳網近24年來首見。

謝淑薇過去7度闖進大滿貫女雙決賽，6度捧起女雙金盃，其中2021年溫布頓網球錦標賽與比利時女將梅丹斯（Elise Mertens）攜手打下冠軍。

謝淑薇、梅丹斯自2021年後，再度在大滿貫賽事聚首，並一舉闖進澳洲網球公開賽女雙決賽，這也是謝淑薇繼2020年澳網亞軍後再度躋身決賽行列，決賽對手為烏克蘭的克奇諾（Lyudmyla Kichenok）與拉脫維亞的奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）。

相較於謝淑薇、梅丹斯在女雙賽場戰績輝煌，各坐擁6座、3座大滿貫女雙金盃，克奇諾、奧斯塔朋科在這次澳網之前，大滿貫女雙最佳為4強。

「台比聯軍」今天開賽無論是在底線穩定度以及網前截擊都優於對手，大角度回球也讓對方難以招架，一口氣連保帶破連拿6局，只用26分鐘就以6比1強勢搶下首盤。

「台比聯軍」次盤歷經0比2落後，隨後在第4局回破扳平，第8局靠著梅丹斯網前截擊逼出破發點，並把握機會拿下，取得5比3領先，對手隨後奮力抵抗，第9局回破，而「台比聯軍」盤末再度成功破發，以7比5勝出。

這也是2人合拍以來第2座大滿貫金盃，謝淑薇首度在澳網封后，並拿下個人第8座大滿貫冠軍，2人將共享女雙冠軍獎金73萬澳幣（約48萬美元）。謝淑薇不僅女雙世界排名有望從世界第6升至第2，搭檔梅丹斯預計也將重返世界球后寶座。

謝淑薇在與波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）合力奪得混雙冠軍後，成為首位拿下澳網混雙冠軍的台灣選手，今天在女雙與梅丹斯攜手登頂，在同一屆大滿貫賽事包攬雙冠，更締造台將紀錄，也是澳網自2000年澳洲選手史杜柏絲（Rennae Stubbs）後，再有選手完成單屆女雙、混雙雙冠的壯舉。

謝淑薇 澳網 澳洲網球公開賽

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