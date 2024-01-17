電子暗號裝置改變大聯盟比賽 晶片來自台灣

美國職棒大聯盟2022年起開放使用電子暗號裝置PitchCom（圖），如今30支球隊的每位投手、捕手都在使用。PitchCom共同創辦人漢金斯向中央社記者展示這套技術，首度讓PitchCom講中文及台語。（中央社）

美國職棒大聯盟領先全球，啟用電子暗號系統PitchCom已2年；創辦人之一接受中央社專訪，談到從變魔術得到靈感、晶片 為台灣製造，已有台灣職棒隊伍洽談購買。

棒球是最重視傳統的運動之一，但大聯盟2022年啟用PitchCom電子暗號裝置以來，球迷一直以來熟悉的用手指比暗號場景，已經徹底消失在場上。

搭配投球時鐘（Pitch clock）限制秒數下，如今大聯盟30隊的每一名投手、捕手都已使用這款暗號通訊方式。兩年來，大聯盟比賽已有150萬次投球透過這系統完成。

PitchCom創辦人之一漢金斯（John Hankins）在加州聖地牙哥的自宅接受中央社訪問，親自示範這項他與共同創辦人費里塞堤（Craig Filicetti）研發、改變美國職棒大聯盟比賽樣貌的暗號通訊技術。

PitchCom包含兩個組件，一個是體積比手機小，用來發射訊號的迷你鍵盤，通常穿戴在捕手腿部護具；另一端是接收裝置，更輕薄短小、有彈性，如一片橡膠薄片，能毫無破綻放進投手及野手帽子裡。

大聯盟規定場上最多5名球員可穿戴訊號接收器。當捕手按下鍵盤上按鈕，投手與野手帽子裡的訊號接收器隨即透過揚聲器，用預錄的語音講出「直球，內角高」或「滑球，外角低」等包括球種與好球帶九宮格指定位置的指令。

這項技術跨越語言隔閡，就算投捕講不同語言，也能透過系統預設，調整成對應的語言。漢金斯在中央社記者協助錄製語音下，示範讓PitchCom用中文及台語講出球種及指定位置。

漢金斯擁有跨領域背景，他在大學讀電機，但後來進入法學院，現在是一名28年經驗的專利權、智慧財產權律師，客戶涵蓋汽車、半導體、電腦、電子領域的大企業。

他之所以與合作夥伴研發出PitchCom，源自一樁大聯盟近年來最大醜聞，以及他準備轉行改當魔術師的個人興趣。

2017年、2018年球季，休士頓太空人 隊利用主場攝影機偷窺對手暗號，經過解讀之後，用敲打垃圾桶的方式，把訊息傳給場上球員。太空人靠作弊，取得2017年世界大賽 冠軍，堪稱美國職棒近年大醜聞。

漢金斯說：「我是一個棒球迷，太空人偷暗號事件之後，我問自己，有什麼方法可以防止這種事情發生？」漢金斯答案來自他的「魔術師」身分。他當了28年律師之後，準備在50多歲退休，轉換跑道成為一名魔術師。

漢金斯說，他在台上演出魔術的時候，會使用身上暗藏的裝置控制音樂，他的好友、也是PitchCom的共同創辦人費里塞堤專門在設計這一類的電子裝置，用在魔術表演。

從魔術得到靈感，兩人在車庫裡，研發出第一代的PitchCom。他形容「就像喬布斯（Steve Jobs）和沃茲尼亞克（Steve Wozniak）在車庫打造蘋果電腦一樣」。

研發PitchCom初衷是杜絕「偷暗號」，使用著台灣製造的晶片以及獨有的加密技術。

漢金斯語氣篤定地說，「沒有人可以駭進PitchCom」，因為它發送的無線電波經過高度加密，外界無法自行解碼。除此之外，加快比賽節奏是這項裝置的另一優點。

過去投捕為了防止對手偷暗號，比賽節奏常常拖慢，因為捕手必須增加暗號的複雜度，讓對手無法看穿。但現在有了PitchCom，投捕只要一個按鈕，訊息溝通了然於胸。常見的情況是，投手剛完成投球動作，正要接球、踏回投手板時，下一球指令已從耳邊傳來。

PitchCom不只防弊，也讓比賽變得精彩。漢金斯說，採用這項技術之後，棒球比賽沒有失去任何東西，唯一失去的是比賽中那些閒置時間，「暗號往返的那些時間裡，場上什麼事情都沒有發生」。

面對守舊派批評，主張棒球應保持傳統，不該出現電子裝置，漢金斯提出反駁：「如果你喜歡作弊，喜歡偷暗號，那就不要用；如果你喜歡棒球的本質，這就是最佳技術。至於有人批評，比賽打太快讓他沒辦法喝很多啤酒，那不是我們考慮的問題。」

他引述退役教士隊捕手、後來轉任大聯盟及球團行政職杭德利（Nick Hundley）的話：「身為一名捕手，要想辦法三振這些世界上最強的打擊者們，已經是一件非常困難的工作，假如還有人會偷暗號，更讓這件事情難上加難。」

杭德利主張，使用電子暗號系統，能讓場上球員光明正大對決，投手和捕手不需把心力放在提防對手，而是展現一場運動能力的較量，「我們要看的是誰是更強的棒球選手，而不是誰更會偷暗號」。

PitchCom與大聯盟簽下複數年合約，漢金斯說近期即將再簽延長合約。目前除了大聯盟30支球隊、小聯盟3A各隊，美國大學70支校隊，海外包括多明尼加冬季聯盟、墨西哥聯盟都已經使用或準備在今年使用這項技術。

他透露，目前「不只一支」台灣職棒隊與他洽談，但他無法進一步說明細節。

漢金斯分享，PitchCom技術能夠獲得大聯盟青睞，最主要的原因是「它使用科技加快比賽，但表面看起來還是很傳統」。除了場上球員之外，觀眾幾乎難以察覺PitchCom在比賽中扮演角色。

帽子裡的迷你語音揚聲器就是PitchCom在眾家技術中勝出的原因之一。

漢金斯說，在此之前，大聯盟嘗試過其他的電子暗號，包括在投手丘前方埋設只有投手看得到的燈號、讓球員戴智慧手錶，這些方案都沒有PitchCom預錄語音方式直接有效，球員不需要低頭看螢幕或燈號。

這樣的技術不只改變棒球歷史，現在也已經成為歷史的一部分。漢金斯說，密爾瓦基釀酒人投手伯恩斯（Corbin Burnes）2022年做為第一個在比賽中使用PitchCom的投手，他當時帽子裡的接收器現已經收藏到棒球名人堂。

2022年大聯盟總冠軍賽「世界大賽」，太空人隊4任投手接力投出無安打比賽，當時捕手使用的PitchCom也已收藏在棒球名人堂。漢金斯說，他一直很愛棒球，但高中時代就不是一名傑出的球員，PitchCom能進入名人堂收藏，是他不可思議的事情。