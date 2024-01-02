張誌家跨年夜細節曝光 曾說「頭暈想回家」 中途買香腸

前職棒選手張誌家在深圳住處猝死，其跨年夜和近日的行程受到關注。(圖／取自張誌家臉書)

前職棒球星張誌家驚傳1日在中國猝逝，母親和姊姊2日也證實此事，家人已前往深圳處理後事。據知情人士向本報系透露，張誌家是去年底赴當地發展，先入職了一家做淨化水處理的公司，同時尋求體育領域發展機會，跨年夜當天，他和同事在深圳一家清吧（中國用語，指較安靜的酒吧）小聚，倒數完後，張誌家說「頭有點暈想回家」，便自行離開，隨後失聯，不料隔天發生憾事。

就張誌家的死訊，家人2日表示，跨年夜他和妻子視訊了40多分鐘，但1日妻子就聯繫不上他，請友人前往探視，才發現他已在住處猝逝。

姊姊說，張誌家去年10月喊有時會頭痛，就醫後醫師說沒什麼大問題，就是血壓有些高，曾開藥給他，母親和妻兒下午赴中國處理後事。

對此，了解張誌家近日行程的深圳台商受訪表示，張誌家是去年底赴當地發展，先經友人介紹，在一家從事淨化水處理的中企上班，並尋求體育領域的發展機會，平常不菸不酒，待人和善，也很注重身材管理，並未感覺有異狀。

但該台商透露，跨年夜當天，剛結束廣東中山「熊貓盃」慢壘球賽行程，返回深圳的張誌家，和幾名台籍、中籍的公司同事、友人在一家清吧小聚，聊天時神態正常，中途還到外面的攤販買了香腸吃，不過在跨年倒數結束後，張誌家就自行返回其在深圳寶安區松崗的住處，並說自己「頭有點暈想回家」。

台商稱，隔天一早，大家發現聯繫不上張誌家，家人也來尋找，因張是獨居，他人也沒有鑰匙，便請鎖匠破門而入，才發現張已經在住處猝逝，大家都很震驚，因為事前並沒有明顯徵兆。

至於外傳張誌家可能因前幾日到廣東中山打比賽，連日征戰過勞，又受天冷影響，才導致猝死 。一名同樣參與「熊貓盃」的台商對本報系說，深圳近幾日氣溫白天都有攝氏20幾度，晚上最冷約15、16度，應不至於，另征戰比賽「過勞」，也可能是無稽之談，心情因素或許才是大問題。

該台商表示，去年底在廣東中山舉辦的「熊貓盃」中國慢投壘球企業聯賽總決賽，屬於私人性質，總決賽參加隊伍有十幾支，也有中國多地台商協會組成的球賽參賽，賽事安排的確很密集。

但他說，張誌家所屬球隊在約去年12月28日至12月31日，到中山比賽期間，因註冊資格問題，張誌家本人並未能上場打球，其球隊最後成績也因註冊問題被取消，所以沒有「過勞」問題，但對求好心切，期待上場比賽的球員來說，「心情肯定大受影響」。

據另一名知情者透露，因張誌家在兩岸都有一定知名度，雖目前暫未查明死因，但參加跨年夜聚會的友人，以及店家等，均遭到約談，以協助了解情況。