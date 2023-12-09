還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約

結束了與天使的六年合作關係，大谷翔平下季將轉隊至道奇。（美聯社）

眾所矚目的大谷爭奪戰終於落幕，大谷選擇了同在洛杉磯的道奇 隊，並簽下總值高達7億美金的天價合約，打破北美運動史上最高薪紀錄。

大谷翔平 今年在投球端繳出132局，167次奪三振，10勝，防禦率3.14的成績，打擊方面則是有44支全壘打，20次盜壘，95打點，OPS高達1.066，季末成為自由球員的他，一舉一動都成為媒體及球迷關注的焦點，經紀團隊則是對任何接觸過的球團下達「封口令」，直到今日才宣布大谷翔平將轉投洛杉磯道奇。

大谷在洛杉磯天使 隊共效力了六個球季，以「二刀流」著稱的他在投打兩端都有相當的貢獻，不僅在加盟第一年就豪奪新人王獎項，他也分別在2021年與2023年以「全票之姿」斬獲了2座年度最有價值球員，在天使生涯6年的WAR值更是驚人的34.7。

儘管天使隊有意與大谷翔平續約，但錢似乎不是他唯一考量的因素，大谷對於勝利以及冠軍的渴望恐怕不是這支過去14年只打過一次季後賽的球隊能滿足的了的。

而道奇隊得到大谷翔平後投打方面都將大升級，不僅在打線能與弗里曼（Freddie Freeman）貝茲（Mookie Betts）組成恐怖連線，先發輪值也將與柯蕭（Clayton Kershaw）、米勒（Bobby Miller）以及布勒（Walker Buehler）一同聯手，只不過大谷今年因右手肘傷勢開刀，想要看他再次施展「二刀流」恐怕得等到2025年。