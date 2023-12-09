我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李梅命案兇嫌首次出庭 被控殺妻和岳父母

布碌崙錘殺案2童出院在即 華人聯合會籌款數萬相助

還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約

世界新聞網尤昱程／即時報導
結束了與天使的六年合作關係，大谷翔平下季將轉隊至道奇。（美聯社）
結束了與天使的六年合作關係，大谷翔平下季將轉隊至道奇。（美聯社）

眾所矚目的大谷爭奪戰終於落幕，大谷選擇了同在洛杉磯的道奇隊，並簽下總值高達7億美金的天價合約，打破北美運動史上最高薪紀錄。

大谷翔平今年在投球端繳出132局，167次奪三振，10勝，防禦率3.14的成績，打擊方面則是有44支全壘打，20次盜壘，95打點，OPS高達1.066，季末成為自由球員的他，一舉一動都成為媒體及球迷關注的焦點，經紀團隊則是對任何接觸過的球團下達「封口令」，直到今日才宣布大谷翔平將轉投洛杉磯道奇。

大谷在洛杉磯天使隊共效力了六個球季，以「二刀流」著稱的他在投打兩端都有相當的貢獻，不僅在加盟第一年就豪奪新人王獎項，他也分別在2021年與2023年以「全票之姿」斬獲了2座年度最有價值球員，在天使生涯6年的WAR值更是驚人的34.7。

儘管天使隊有意與大谷翔平續約，但錢似乎不是他唯一考量的因素，大谷對於勝利以及冠軍的渴望恐怕不是這支過去14年只打過一次季後賽的球隊能滿足的了的。

而道奇隊得到大谷翔平後投打方面都將大升級，不僅在打線能與弗里曼（Freddie Freeman）貝茲（Mookie Betts）組成恐怖連線，先發輪值也將與柯蕭（Clayton Kershaw）、米勒（Bobby Miller）以及布勒（Walker Buehler）一同聯手，只不過大谷今年因右手肘傷勢開刀，想要看他再次施展「二刀流」恐怕得等到2025年。

大谷翔平 道奇 天使

上一則

NBA／犯規讓雷霆追平 勇士格林：我犯了年輕人才犯的錯

延伸閱讀

MLB／道奇迎大谷？ 先喬好「17號」球衣

MLB／道奇迎大谷？ 先喬好「17號」球衣
飛機上沒有大谷翔平 加拿大商人P圖回應「藍鳥與我簽約啦」

飛機上沒有大谷翔平 加拿大商人P圖回應「藍鳥與我簽約啦」
MLB／瘋傳大谷翔平飛多倫多騷動8小時 記者情報戰翻車

MLB／瘋傳大谷翔平飛多倫多騷動8小時 記者情報戰翻車
MLB／大谷動向保密到家 媒體批：不利炒話題

MLB／大谷動向保密到家 媒體批：不利炒話題

熱門新聞

2004活塞隊。（歐新社）

NBA／勇士格林為何這麼壞？大班：都是2004活塞的錯

2023-12-06 00:58
詹姆斯。(路透)

NBA／詹姆斯狂紀錄比肩36年前魔術強森 2006天沒輸過杜蘭特

2023-12-06 07:07
谷愛凌手持江原道冬青奧會吉祥物萌吉奧。(新華社)

滑雪／谷愛凌重回冬奧金牌福地 帶著肩傷參賽

2023-12-06 00:25
12月7日，國際雪聯自由式及單板滑雪U型場地世界盃，谷愛凌以第一名晉級決賽。(影片截圖)

滑雪／谷愛凌帶傷第1名晉級：我生下來就是為了比賽

2023-12-07 20:42
道奇隊教頭羅伯茲（Dave Roberts）面對詢問是否與大谷碰面，不僅證實雙方幾天前在道奇球場見面，還暢談20分鐘，讓道奇團隊捏把冷汗。（美聯社）

漠視大谷法條？羅伯茲曝雙方暢談20分鐘震驚球團

2023-12-06 18:00
中國足球協會10月換屆後加速內部調整步伐。圖為北京國安隊對陣成都蓉城隊。（新華社）

中國足球打假整頓 3大聯賽擬由一家公司統一營運

2023-12-06 07:57

超人氣

更多 >
誰是天生領導者？天蠍可靠、摩羯意見中肯、「這星座」正能量用不完

誰是天生領導者？天蠍可靠、摩羯意見中肯、「這星座」正能量用不完
越孝順越帶財 12生肖3孝子喜獲財神青睞

越孝順越帶財 12生肖3孝子喜獲財神青睞
杭特拜登逃稅「最淫穢細節」曝光：女人情色開銷逾87萬

杭特拜登逃稅「最淫穢細節」曝光：女人情色開銷逾87萬
內華達大學槍案第3名死者是亞裔 69歲女副教授全身多處中彈

內華達大學槍案第3名死者是亞裔 69歲女副教授全身多處中彈
佛州參議員指「中國大蒜」用糞便施肥不衛生 構成重大國安風險

佛州參議員指「中國大蒜」用糞便施肥不衛生 構成重大國安風險