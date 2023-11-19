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約克維奇奪ATP年終賽 破紀錄第7冠

中央社義大利杜林19日綜合外電報導
塞爾維亞名將約克維奇贏得破紀錄ATP年終賽第7冠。(歐新社)
塞爾維亞名將約克維奇贏得破紀錄ATP年終賽第7冠。(歐新社)

塞爾維亞名將約克維奇今天在義大利杜林以6比3、6比3擊敗地主選手辛納，贏得破紀錄ATP年終賽第7冠。

法新社和路透報導，辛納（Jannik Sinner）在杜林（Turin）不敵世界排名第一的約克維奇（Novak Djokovic），使得約克維奇在ATP年終賽奪冠次數超越老對手、已退休的瑞士名將費德瑞（Roger Federer）。

約克維奇今年拿下3座大滿貫賽冠軍，生涯24座大滿貫賽冠軍寫下紀錄，同時抱回生涯第40座ATP1000大師賽冠軍，並且拿到ATP年終賽的入場券。

今年也打進溫布頓網球大賽決賽的約克維奇這個賽季締造難以置信佳績，年終賽期間還接連輕取兩名網壇最佳年輕好手、20歲的西班牙猛將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）和22歲的辛納。

辛納分組賽時曾經擊敗36歲的約克維奇，令人眼睛為之一亮，使得這位地主奪冠大熱門大有成為首位贏得ATP年終賽的義大利選手之勢。

但是世界排名第4的辛納和前一天準決賽時的艾卡拉茲如出一轍，都難以掌控正處在最佳狀態之下的對手，讓約克維奇一度連拿14分。

兒子史蒂芬（Stefan）、女兒塔拉（Tara）分享約克維奇榮耀一刻。

他在場上說：「這非常特別，是我打過最好球季之一，而且擊敗打得如此出色的辛納真是非凡…是艾卡拉茲和辛納的表現讓我也必須向上提升。」

約克維奇 義大利 退休

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