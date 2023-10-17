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NBA／火箭送走「家暴男」小波特 雷霆拿2次輪籤後立即裁人

聯合新聞網／ 即時報導
小波特被交易到雷霆後被裁掉。（美聯社）
小波特被交易到雷霆後被裁掉。（美聯社）

波特（Kevin Porter Jr.）上個月涉嫌毆打女友被警方逮捕，今天火箭和雷霆隊達成交易，火箭送出小波特和2個二輪籤，向雷霆換來歐拉迪波（Victor Oladipo）和羅賓森·厄爾（Jeremiah Robinson-Earl）。

據《ESPN》報導，雷霆會立刻裁掉小波特，並支付他4年約保障的1690萬美元，火箭從這筆交易省下550萬美元。這2個二輪籤分別是2027年來自灰狼和2028年來自公鹿，雷霆未來7年擁有15個首輪籤和22個二輪籤。

小波特上個月因涉嫌毆打女友凱斯蕾（Kysre Gondrezick）被警方逮捕，美國時間周一檢察官撤銷其中一項對小波特的指控，但他仍要面對二級與三級指控，小波特沒對此認罪。

凱斯蕾近日對《紐約郵報》透露，波特其實沒有在酒店打她，「我的傷勢不支持這種說法，曼哈頓檢方和警方要對不實消息負責。」

警方發言人先前指出，襲擊發生後不久，得知凱斯蕾右臉被割傷，她還抱怨脖子痛，隨後被送往醫院評估。對此凱斯蕾表示，「檢察官沒問她就公布受傷細節，事情發生很快，沒達到報導的程度，房間裡爭吵持續不到10秒。」

波特 曼哈頓

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