我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大規模 逾7.5萬醫療人員罷工 5州1300萬病患受衝擊

Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人

杭州亞運／印尼22歲舉重選手奪金 曝曾被要求提早退休

中央社／雅加達5日電
印尼舉重選手爾文在杭州亞運獲得男子73公斤級金牌。（新華社）
印尼舉重選手爾文在杭州亞運獲得男子73公斤級金牌。（新華社）

印尼舉重選手爾文日前在杭州亞運獲得男子73公斤級金牌，更打破挺舉世界紀錄，拿下印尼在本屆亞運首面舉重金牌。爾文透露，幾年前曾因受傷被醫師要求提早退休，但因堅持、不放棄才獲得今天成就。

杭州亞運3日舉行舉重項目，22歲的印尼選手爾文（Rahmat Erwin）獲得男子73公斤級金牌，挺舉項目更以201公斤打破世界紀錄，以總成績359公斤奪冠，為印尼獲得首面舉重金牌。

美國有線電視新聞網印尼頻道（CNN Indonesia）昨天報導，爾文獲得如此成就的背後，卻曾因受傷而被醫師勸退，被要求不要再參賽。

報導指出，2016年之前，爾文曾長期受傷，因此必須接受治療及多次X光檢查。爾文說：「經過幾次治療後，從X光檢查結果看來，醫生說我不能再運動了。」

他回憶道，另一名醫師與他的父母討論病情，並對他們說，「若你愛你的孩子，最好別再讓他繼續運動」。面對這一挫折，爾文並未放棄，而是持續鍛鍊，強大的意志力讓他得以恢復健康，並繼續職業選手的生涯。

印尼媒體報導，爾文從小就跟著曾為舉重國手的父母親練習舉重，並在多項國際賽事上獲得佳績，如今在亞運上取得輝煌成績，他也將成為印尼2024年奧運的奪牌希望。

印尼舉重選手爾文在杭州亞運獲得男子73公斤級金牌。（路透）
印尼舉重選手爾文在杭州亞運獲得男子73公斤級金牌。（路透）

印尼 杭州亞運 退休

上一則

美國女子體操創歷史 世錦賽7連霸 拜爾絲第20金入袋

延伸閱讀

杭州亞運／中國跳水「十全十美」收官 亞運6屆從未丟金

杭州亞運／中國跳水「十全十美」收官 亞運6屆從未丟金
印尼TikTok「直播帶貨」走入歷史 實體業者樂觀其成

印尼TikTok「直播帶貨」走入歷史 實體業者樂觀其成
過去10屆亞運都贏不了 中國棒球隊這回爆冷完封日本

過去10屆亞運都贏不了 中國棒球隊這回爆冷完封日本
印尼Tiktok4日將停止電子商務 商家網上發洩不滿

印尼Tiktok4日將停止電子商務 商家網上發洩不滿

熱門新聞

阿里贊卡維（左）。（Getty Images）

杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿

2023-10-01 20:19
中國選手吳艷妮。(新華社)

亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？

2023-10-01 17:09
北韓選手李盛金以抓舉92公斤、挺舉124公斤，總成績216公斤的成績獲得金牌。（新華社）

杭州亞運／舉重女力士連奪4金有秘密？北韓全說了

2023-10-03 00:28
圖為北韓選手李盛金在挺舉比賽中成功舉起124公斤。 (中新社)

杭州亞運／神秘北韓女力士 舉重刷新5項世界紀錄

2023-09-30 19:16
中國組合孫穎莎/王曼昱1比3不敵日本組合張本美和/木原美悠，止步1/4決賽，教練馬琳神情嚴肅。中新社

中國桌壇黑暗一日 亞運雙打連輸台灣日本印度

2023-09-30 13:46
冠軍馬來西亞選手安巴克繞場與觀眾互動。(新華社)

杭州亞運／馬術金牌 43歲他等了25年

2023-09-28 20:26

超人氣

更多 >
浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛

浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛
抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激
平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品

平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品
剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露
奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安

奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安