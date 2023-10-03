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北韓官媒報導亞運足球 以「傀儡」代稱南韓

中央社首爾3日專電
杭州亞運會女子足球四分之一決賽，北韓隊以4比1戰勝南韓隊。(新華社)
杭州亞運會女子足球四分之一決賽，北韓隊以4比1戰勝南韓隊。(新華社)

杭州亞運賽事如火如荼開打，兩韓隊伍也不免在賽場上互別苗頭，今年北韓方對稱呼似乎特別在意，要求媒體不得使用「北韓」名稱，但北韓官媒直播兩韓賽事時，卻以「傀儡」指稱南韓

南韓女子足球隊在9月30日對上北韓隊，最終以1比4落敗，北韓中央通信社（KCNA）、勞動新聞，以及主要向北韓平民播放的北韓中央電視台等官媒，連續2天報導這項比賽結果，大肆宣傳北韓隊以4比1取得「壓倒性勝利」，南韓媒體也注意到，北韓官媒在轉播及相關報導中，都以「傀儡」代稱南韓。

北韓官媒往年報導體育賽事時，通常是以「南朝鮮」稱呼南韓，但這次史無前例使用「傀儡」代稱，明顯帶有政治意圖。平壤當局批判美國及美韓同盟時，經常以「屈從於帝國主義等外來侵略者的傀儡」等說法，貶低南韓政府。

韓聯社報導指出，積極強化美韓同盟的尹錫悅政府上任後，北韓媒體報導中使用「傀儡」稱呼的頻率顯著提升，這次杭州亞運相關報導中的稱呼變化，很有可能也是受到兩韓關係惡化的影響。

南韓MBN電視台等媒體也指出，北韓過去參與國際賽事時常做出令人費解的行為，今年則是對稱呼問題特別敏感。在北韓女子足球隊擊退南韓後的記者會上，北韓方就向媒體以英文強硬表示「我們不是North Korea（北韓），是DPRK（朝鮮民主主義人民共和國）」，並說若不「正確」稱呼，就拒絕回答任何問題。

對於北韓官媒報導這次杭州亞運時使用的貶義稱呼，南韓總統辦公室及統一部官員都表示，不會對北韓使用的稱呼特別一一解讀。

北韓 南韓 杭州亞運

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