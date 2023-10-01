亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？

中國選手吳艷妮。(新華社)

10月1日的杭州亞運 會田徑賽場上出現了較為罕見的一幕。女子100米欄決賽中，中國選手吳艷妮和印度 的亞拉吉分別被判定搶跑犯規，隨後兩人均向裁判提出抗議，經過與裁判溝通交涉後兩人又都回到了起跑線上並完成比賽。賽後第二個撞線的吳艷妮成績被取消，第三個撞線的亞拉吉則獲得銀牌。

為什麼被判搶跑還能繼續比賽？為什麼兩人一個成績有效，一個被判無效？其實，現場裁判的一系列判罰和決定都是根據世界田聯競賽規則和技術規則的相應條款做出的。

世界田聯在其官網上公布的競賽規則和技術規則中，技術規則部分第八章節「抗議與申訴」內容下詳細解釋了適用類似情況的規則，如果運動員對搶跑犯規判罰當即提出口頭抗議，起跑裁判在綜合考慮已有數據後認為運動員抗議可能有效的情況下，應該允許提出抗議的運動員完成比賽，並在賽事結束後再做最終的決定。

賽後研究如果仍然認為提出抗議的運動員搶跑犯規，則應取消運動員的成績。

中國選手吳艷妮(左)在比賽中。(新華社)

田徑競賽專家沈純德說，世界田聯制定相應規則，主要是為了保證比賽的流暢進行。在以往的比賽中曾經出現過有運動員對搶跑犯規判罰有異議，並拒絕離場，導致比賽拖延十多分鐘才得以進行的情況。

目前高水準田徑比賽起跑過程中的搶跑犯規判罰一般都是借助起跑信息系統做出的。起跑信息系統記錄的運動員起跑反應時簡單直觀，一目了然。

以當晚比賽為例，吳艷妮在槍響前0.214秒就已起跑，所以最終被判罰成績無效。印度的亞拉吉則是在發令槍響前0.016秒起跑。雖然同樣是搶跑，但沈純德說，印度運動員是在吳艷妮起跑後0.198秒後才起跑的。正常情況下人的反應時是0.100秒，亞拉吉有較為充足的理由證明自己是受到吳艷妮的影響才提前起跑的，這種情況下不應該判罰搶跑犯規，所以她最終的成績是有效的。